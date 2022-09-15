Сотрудник университета в Самаре перечислил мошенникам более 2,2 млн рублей

В Самаре 48-летнему сотруднику одного из университетов города поступил звонок от неизвестного. Мужчина представился сотрудником безопасности банка и пояснил, что со счета самарца мошенники хотят похитить денежные средства, и для того, чтобы их сберечь, нужно перечислить на безопасный счет.

Доверившись незнакомцу, житель областного центра перечислил на указанный счет 2,2 млн рублей. После этого "сотрудник банка" перестал выходить на связь, а мужчина поспешил обратиться в ближайший отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.