Жителя Самарской области убили и закопали на свалке

Ранее судимый 64-летний житель Волжского района Самарской области стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, 9 сентября он выпивал со знакомым на территории садоводческого товарищества. Мужчины поссорились, и подозреваемый несколько раз ударил приятеля металлической трубой. После этого злоумышленник отвез жертву на свалку около с. Курумоч и там еще раз ударил несколько раз лопатой по голове и шее. Затем он засыпал тело землей и уехал.

Сейчас подозреваемый находится под стражей.