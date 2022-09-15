Жителя Самарской области убили и закопали на свалке

Ранее судимый 64-летний житель Волжского района Самарской области стал фигурантом уголовного дела об убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 9 сентября он выпивал со знакомым на территории садоводческого товарищества. Мужчины поссорились, и подозреваемый несколько раз ударил приятеля металлической трубой. После этого злоумышленник отвез жертву на свалку около с. Курумоч и там еще раз ударил несколько раз лопатой по голове и шее. Затем он засыпал тело землей и уехал.
Сейчас подозреваемый находится под стражей.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...