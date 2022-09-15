Под Сызранью после конфликта с полицейским задержали пассажира поезда

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В Самарской области возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в отношении 48-летнего жителя Тверской области. Об этом сообщили в Центральном МСУ на транспорте СК РФ.