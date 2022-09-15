Под Сызранью после конфликта с полицейским задержали пассажира поезда

В Самарской области возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в отношении 48-летнего жителя Тверской области. Об этом сообщили в Центральном МСУ на транспорте СК РФ.
По версии следствия, днем 9 сентября пьяный мужчина в тамбуре вагона пассажирского поезда Орск — Москва отказался выполнить требования сотрудника Сызранского ЛО МВД России на транспорте и напал на правоохранителя.
"Нарушитель своими противоправными действиями подвергал опасности нормальное функционирование транспорта и нарушал безопасное нахождение в поезде других пассажиров", — пояснили в Центральном МСУ на транспорте СК РФ.
Подозреваемого задержали. Ведется следствие.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...