В Самарской области отремонтируют подъездные дороги к 50 сельским поселениям

С начала реализации дорожного нацпроекта, с 2019 г. в Самарской области в нормативное состояние привели порядка 77 участков автомобильных дорог, проходящих по территории муниципальных районов и обеспечивающих подъезды к селам и деревням.

Благополучие сельских жителей напрямую зависит от состояния дорожно-транспортной сети. Работы по обеспечению связанности сельских территорий дорогами позволяют создавать условия для комфортного перемещения жителей и устойчивого развития местных фермерских и подсобных хозяйств.

Так, в Безенчукском районе, в этом году отремонтировали 9 км, трассы Никольское — Купино — Толстовка — Звезда. Дорога связывает населенные пункты района и важна для местных производителей сельхозпродукции.

"Мы занимаемся отгрузкой молока, эта дорога является связующей от начального этапа — доильного, до конечного — на завод. По этой дороге молоко попадает на завод. С такой дорогой будет безопаснее и быстрее доставлять грузы", — поделился Руслан Магомедов, начальник охраны и контроля логистической компании, расположенной в Безенчукском районе.

Жители села Тремасово Красноярского района, получили в пользование 11 км обновленного пути к цивилизации, как они сами рассказывают: "У нас по Красноярскому району конечное село, граничащее с другим районом. Это единственная дорога, которая связывает с цивилизацией наше село Тремасово. В свое время ее строили 4 года, с 1976 по 1980 годы. После этого был только частичный, ямочный ремонт. Конечно за эти годы она разрушилась, и мы давно просили ремонт. Вот включили ее в программу национальных проектов, теперь полностью приводят в порядок", — отметил Николай Юркин, житель села Тремасово.

В Кинель-Черкасском районе завершают ремонт 16 км межмуниципальной автомобильной дороги "Урал-Муханово"-Садгород–Чернигово–Марково. Дорога связывает три сельских поселения и обеспечивает единственный выезд на региональную дорожную сеть.

"Долго мы ждали этого проекта, когда он воплотится в жизнь. Восстанавливается дорога от центральной "Урал — Муханово", идет на Садгород, с Садгорода на Чернигово, с Чернигова в Марково. Предыдущий ремонт был очень давно. Жители всех поселений ждут, когда ремонт завершится и комфортной дорогой можно будет пользоваться в полной мере", — рассказал Алексей Симонов, глава администрации сельского поселения Садгород. Кроме того, по трассе проходит путь к Тимашевской птицефабрике, обеспечивающий грузоперевозки производимой сельхозпродукции.

Отметим, благодаря системной работе Главы региона Дмитрия Азарова, Самарская область в апреле этого года получила дополнительно 2 млрд 250 млн рублей, на модернизацию и развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Полученные средства позволят дополнительно отремонтировать 113 км и довести показатели состояния автомобильных дорог регионального значения до 44,4% при плановом 41,53%.

До конца этого года, на средства национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, отремонтируют 13 участков, которые повысят транспортную доступность порядка 50 сельских поселений самарского региона. Работы на всех объектах уже в завершающей стадии, срок по государственным контрактам до 1 октября.