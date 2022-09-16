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Строительство Строительство и недвижимость

Самарская компания "Венчур инвест" рискует потерять крупный недострой в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарское ООО "Венчур инвест" может лишиться участка под недостроенным медкомплексом в Ульяновске на пересечении проспектов Врача Сурова и Авиастроителей. Как пишет 73online.ru, на заседании профильного комитета городской думы замначальника управления по строительству администрации Ульяновска Наталья Бабушкина пообещала расторгнуть договор аренды из-за того, что компания не может решить вопрос с достройкой объекта.

Там же прозвучало, что ранее компания планировала достроить здание до сентября 2023 года.

Строительство медкомплекса началось в 1992 году. Планировалось, что будет возведен многопрофильный стационар на 1800 койко-мест, который был запроектирован как единое сооружение из 4- и 9-этажных спальных корпусов, соединенных 2- и 3-этажной вставкой. Однако работы встали в 1996 г., на тот момент была возведена коробка 9-этажного здания. В 2010 г. объект был продан ООО "Антей".

В последние годы на нем при падении с высоты погибли несколько подростков. Прокуратура требовала закрыть доступ к зданию.

Весной недострой был выставлен на продажу. Собственник позиционировал его как недостроенный многопрофильный стационар на 450 мест площадью 16,8 тыс. кв. метров. Степень готовности оценивалась в 48%. Также сообщалось, что с мэрией Ульяновска заключен договор аренды земельного участка площадью 2,1 га. Цена была установлена в 100 млн рублей.

Очевидно, покупателем и стало самарское ООО "Венчур инвест", единственным учредителем и директором которого выступает Андрей Новиков, в 2015-2018 гг. возглавлявший Корпорацию развития Самарской области.

По данным ИАС Seldon.Basis, ООО "Венчур инвест" было учреждено в декабре 2018 г. и зарегистрировано в Самаре по ул. Стара Загора, 172А. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб., прибыль по итогам 20221 г. - 34 тыс. рублей. До июля 2022 г. "Венчур инвест" выступал совладельцем самарского ООО "СмартсЛаб", которое позиционируется как лаборатория нейромаркетинговых исследований (гендиректором и основным совладельцем выступает Артем Колсанов, доли также есть у Алексея Добрусина и аффилированных группе "Смартс" Елене Бибиковой и Полины Кирюшиной).

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А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

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Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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