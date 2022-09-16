В Самарской области готовятся утвердить перечень сельских территорий для развития

Перечень сельских территорий, сельских агломераций, опорных населенных пунктов, а также прилегающих населенных пунктов готовятся утвердить в Самарской области. Проект постановления регионального правительства размещен на официальном сайте минсельхоза и проходит антикоррупционную экспертизу до 19 сентября.

Проект разработан в целях реализации инициативы социально-экономического развития РФ до 2030 года "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения" и государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" от 2019 года.

Документ должен будет утвердить перечень сельских территорий, сельских агломераций и опорных населенных пунктов, а также прилегающих к ним населенных пунктов Самарской области.

Уполномоченным органом, отвечающим за ускоренное развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов, определено региональное министерство сельского хозяйства.

До 1 апреля следующего года чиновники должны будут разработать и представить правительству планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих населенных пунктов, включающие планы комплексного развития инфраструктуры. Мониторинг исполнения этих планов будет осуществляться ежегодно — до 15 марта каждого следующего года.

Напомним, что на совещании в областном правительстве в июне 2022 г. был заслушан отчет о реализации в регионе федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В этом году на исполнение мероприятий программы Самарской области удалось привлечь 1,4 млрд средств федерального бюджета, еще 275 млн область получит дополнительно.