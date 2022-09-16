В Самарской области готовятся утвердить перечень сельских территорий для развития

Перечень сельских территорий, сельских агломераций, опорных населенных пунктов, а также прилегающих населенных пунктов готовятся утвердить в Самарской области. Проект постановления регионального правительства размещен на официальном сайте минсельхоза и проходит антикоррупционную экспертизу до 19 сентября.
Проект разработан в целях реализации инициативы социально-экономического развития РФ до 2030 года "Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения" и государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" от 2019 года.
Документ должен будет утвердить перечень сельских территорий, сельских агломераций и опорных населенных пунктов, а также прилегающих к ним населенных пунктов Самарской области.
Уполномоченным органом, отвечающим за ускоренное развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов, определено региональное министерство сельского хозяйства.
До 1 апреля следующего года чиновники должны будут разработать и представить правительству планы долгосрочного социально-экономического развития опорных населенных пунктов и прилегающих населенных пунктов, включающие планы комплексного развития инфраструктуры. Мониторинг исполнения этих планов будет осуществляться ежегодно — до 15 марта каждого следующего года.
Напомним, что на совещании в областном правительстве в июне 2022 г. был заслушан отчет о реализации в регионе федеральной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В этом году на исполнение мероприятий программы Самарской области удалось привлечь 1,4 млрд средств федерального бюджета, еще 275 млн область получит дополнительно.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.