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Общество

Четыре жительницы региона претендуют на 3 млн руб. и титул "Мисс Офис — 2022"

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Четыре жительницы Самарской области поборются за выход в финал 13-го сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц "Мисс Офис — 2022", сообщают организаторы конкурса.

Интернет-голосование за участниц стартует на сайте конкурса 19 сентября и продлится по 9 октября. По его итогам из 115 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Эти девушки получат возможность представить себя, свою компанию и свой город в финале конкурса и выиграть 3 млн руб. в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса.

В этом году прошли кастинг и участвуют в голосовании за выход в финал:

  • Захарова Елена, начальник архивно-кадрового отдела, ООО "Земский банк", г. Сызрань;
  • Полехович Мария, клиентский менеджер, ПАО "Сбербанк", г. Самара;
  • Дороганова Дарья, инженер ПТО, ООО "Вега Групп Регион", г. Самара;
  • Ковалева Диана, операционист-кассир, ООО "ХКФ Банк", г. Тольятти.

По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала. После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 — по итогам онлайн-голосования и 5 — по усмотрению оргкомитета. Их имена станут известны 10 октября. Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу "Мисс Офис — 2022", которое состоится 19 ноября в Москве.

Всех участниц финального шоу будут ждать призы от партнеров конкурса: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое.

Международный конкурс красоты "Мисс Офис" — это ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден в 2010 году. Основная цель — популяризация образа успешной деловой женщины. Онлайн-трансляцию финала 2021 г. посмотрели более 6 млн человек.

Гид потребителя

Последние комментарии

Матрена Демина 11 сентября 2022 08:46 Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались депутату

Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?

Elmira Davletova 20 августа 2022 06:22 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!

Ольга Степанова 20 августа 2022 06:03 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается

Наталья Таранченко 19 августа 2022 16:18 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.

Ирина Мирова 19 августа 2022 16:00 "Тухлая вода с перебоями": жители Дубового Умета жалуются на качество водоснабжения

Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!

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