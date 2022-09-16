Четыре жительницы региона претендуют на 3 млн руб. и титул "Мисс Офис — 2022"

Четыре жительницы Самарской области поборются за выход в финал 13-го сезона Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц "Мисс Офис — 2022", сообщают организаторы конкурса.

Интернет-голосование за участниц стартует на сайте конкурса 19 сентября и продлится по 9 октября. По его итогам из 115 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Эти девушки получат возможность представить себя, свою компанию и свой город в финале конкурса и выиграть 3 млн руб. в качестве главного приза (налог оплачивает организатор), роскошную корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса.

В этом году прошли кастинг и участвуют в голосовании за выход в финал:

Захарова Елена, начальник архивно-кадрового отдела, ООО "Земский банк", г. Сызрань;

Полехович Мария, клиентский менеджер, ПАО "Сбербанк", г. Самара;

Дороганова Дарья, инженер ПТО, ООО "Вега Групп Регион", г. Самара;

Ковалева Диана, операционист-кассир, ООО "ХКФ Банк", г. Тольятти.

По правилам голосовать можно один раз в сутки, но за троих понравившихся участниц полуфинала. После этого этапа останутся всего 30 участниц: 25 — по итогам онлайн-голосования и 5 — по усмотрению оргкомитета. Их имена станут известны 10 октября. Прошедшие отбор примут участие в финальном шоу "Мисс Офис — 2022", которое состоится 19 ноября в Москве.

Всех участниц финального шоу будут ждать призы от партнеров конкурса: путешествия, ювелирные украшения, гаджеты, косметические наборы, SPA-программы, фитнес-абонементы и многое другое.