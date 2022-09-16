Транспортные полицейские Сызрани передали в суд дело о хищении рельс

В Сызрани закончилось расследование уголовного дела 41-летнего жителя Ульяновской области, обвиняемого в хищении рельс. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

По версии следствия, мужчина похищал рельсы на ж/д перегоне ст. Рябина — ст. Громово, перевозил их на чужой машине в поле, разрезал их на фрагменты и сдавал в пункт приема металлов.

Всего транспортные полицейские Сызрани установили девять аналогичных эпизодов. Подозреваемый успел похитить 7500 кг металла, а ущерб составил около 130 тыс. рублей.

В декабре 2021 г. мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Сейчас оно направлено в Радищевский мировой суд Ульяновской области.

Ранее обвиняемого уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.