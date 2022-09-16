Транспортные полицейские Сызрани передали в суд дело о хищении рельс

В Сызрани закончилось расследование уголовного дела 41-летнего жителя Ульяновской области, обвиняемого в хищении рельс. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
По версии следствия, мужчина похищал рельсы на ж/д перегоне ст. Рябина — ст. Громово, перевозил их на чужой машине в поле, разрезал их на фрагменты и сдавал в пункт приема металлов.
Всего транспортные полицейские Сызрани установили девять аналогичных эпизодов. Подозреваемый успел похитить 7500 кг металла, а ущерб составил около 130 тыс. рублей.
В декабре 2021 г. мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Сейчас оно направлено в Радищевский мировой суд Ульяновской области.
Ранее обвиняемого уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...