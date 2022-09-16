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Экология Общество

Сбер и фонд "Без рек как без рук" опубликовали результаты исследования воды в Волге

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер совместно с некоммерческим фондом "Без рек как без рук" представил отчет об экологическом состоянии самой протяженной реки в Европе. Заборы проб были сделаны в День Волги, 20 мая. Волонтеры акции одновременно взяли 30 проб воды в 15 городах, расположенных по всему течению реки. Акция проводилась во второй раз, что позволило посмотреть на состояние воды в динамике.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Места, в которых производился забор воды, определяли эксперты-экологи. Участниками акции стали волонтеры Сбера, которые прошли специальное обучение. С помощью научного оборудования они собрали пробы воды, которые передали для дальнейшего исследования в специализированную аккредитованную лабораторию в Москве.

"Для нас акция "Дань Волге в День Волги" имеет не только научно-практическое значение. Своей поддержкой экологических проектов Сбер стремится объединить всех неравнодушных к экологии и ответственному потреблению людей и сформировать в нашей стране ESG-сообщество, которое будет подстегивать экологическую повестку, инициировать мероприятия, побуждать людей и бизнес активнее участвовать в общественно значимых городских и общероссийских проектах и более внимательно относиться к тому, какое влияние человек оказывает на природу своей деятельностью", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"В нацпроекте "Экология" сразу два федеральных проекта посвящены водным объектам: Байкалу, Волге и другим крупным рекам. Строятся очистные и водопропускные сооружения, делается дноуглубление, ликвидируется накопленный вред экосистемам. Главная движущая сила всех экологических инициатив — это люди. Волонтеры, жители городов и поселков, которые заботятся о своих родных местах. Более 1,8 миллиона человек вышли чистить берега рек только в 2021–2022 годах. Прошло более 30 тысяч субботников во всех регионах страны, очищено почти 50 тысяч километров береговой полосы", — рассказал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Основные результаты, которые удалось получить по итогам акции "Дань Волге в День Волги", опубликованы на сайте фонда "Без рек как без рук". Собранные данные переданы в Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и другие научные организации. Полученные по итогам акции результаты будут использованы при разработке проектов по улучшению экологического состояния Волги.

"Проект "Дань Волге в День Волги" второй год подряд демонстрирует не только высокую вовлеченность корпоративных волонтеров Сбера в исследовательскую работу, но и предоставляет уникальные научные результаты, на основании которых мы можем отслеживать состояние качества воды одной из главных речных артерий страны — реки Волги", — прокомментировал генеральный директор фонда "Без рек как без рук" Олег Ломаков.

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