Самарский инжиниринговый Форум-2022: день обмена лучшими практиками

В "Жигулевской долине" продолжается деловая программа Самарского инжинирингового Форума "Основные направления развития индустрии инжиниринга в электронной и радиоэлектронной промышленности".

Организаторами Форума выступают Правительство Самарской области, Минпромторг РФ, НК "Международный центр инжиниринга и инноваций", АНО "Агентство по технологическому развитию" и др.

"В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года производство радиоэлектронного оборудования — это одна из сфер специализации Самарской области. В этом направлении уже ведётся планомерная работа, — отметил в своем приветствии к участникам Форума Губернатор Дмитрий Азаров. — Мы заинтересованы в партнёрстве с другими регионами, обмене опытом, совместном развитии российской индустрии. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем решить все поставленные перед нами задачи, имеющие значение для развития нашей страны", — подчеркнул глава региона.

В рамках программы второго дня состоялся специализированный семинар для руководителей и сотрудников Региональных центров инжиниринга России "Лучшие практики деятельности центров инжиниринга 2021–2022 гг."

"Технологическая независимость очень важна и в стране, и в отраслях, за которые отвечает Самарская область, в силу истории и специфики: это и автомобильная, и авиакосмическая промышленность, и микроэлектроника, и машиностроение в целом, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Когда три года назад мы представили Губернатору предложение, чтобы собрать такой масштабный федеральный инжиниринговый форум, на котором собирать самых грамотных, самых трендовых экспертов в истории инжиниринга, — губернатор поддержал нас. Традиционно мы на него собираем Региональные центры инжиниринга со всех регионов нашей страны. В "Жигулевской долине" работает РЦИ, который считается одним из лучших в стране. Его цель — поддерживать разработки субъектов малого и среднего предпринимательства, тем самым развивая их компетенции", — добавил министр.

Модераторами и спикерами программы второго дня Форума выступили эксперты некоммерческих объединений и бизнес-структур: руководитель методического центра сети Точек кипения АНО "Платформа НТИ", эксперт Фонда содействия инновациям Алексей Мокеев, предприниматель, бизнес-трекер, разработчик и программный директор стратегический сессий и акселерационных программ, эксперт АСИ по направлению "Технологии и предпринимательство" Сергей Тюльпин, старший бизнес-аналитик ООО "Лаборатория Гемотест", бизнес-трекер, модератор федеральных программ Валентина Ананьева и бизнес-трекер, модератор федеральных программ Ольга Тюльпина.

"Цель сегодняшнего семинара — познакомить участников форума между собой, понять их ключевые компетенции, процессы, ресурсы, а также структурировать всю информацию о них и обменяться лучшими практиками. Все это поможет скооперировать взаимодействие между региональными центрами инжиниринга", — рассказала Ольга Тюльпина.

Программа Форума включала не только живое обсуждение и дискуссии, но и знакомство с производственными площадками региона. Иногородние делегаты посетили ряд промышленных предприятий Самарской области.

Марат Бикмуллин, основатель и владелец частного технопарка "Авиатор" (Казань):

— "Жигулевскую долину" я посещаю второй раз. Впервые познакомился с экосистемой тольяттинского технопарка в июле, когда мы совершали велопробег из Казани в Тольятти. На велосипеде я исколесил всю Самарскую область, и могу сказать, что ваш регион один из самых живописных. Когда нас пригласили на Форум, мы собрали автобус с представителями предприятий нашего технопарка, работающих в сфере электроники, и приехали сюда, чтобы изучить перспективы развития отрасли. Здесь мы узнали о таком институте развития, как инжиниринговый центр, и получили очень много полезной информации по мерам поддержки. Теперь в наших планах — создать в Татарстане региональный центр инжиниринга, возможно, на базе технопарка "Авиатор".

Евгений Пронин, представитель регионального центра инжиниринга Кемеровской области (Кузбасс):

— Впервые на инжиниринговом форуме в "Жигулевской долине" я побывал в 2020 году. В этом году Форум получился компактным, но более концентрированным в плане важной информации. Я благодарю организаторов за насыщенную и планомерную программу "без воды", все прошло на одном дыхании и, как всегда, на высшем уровне. Для нас участие в подобных событиях — это возможность увидеться с коллегами из других регионов, обменяться опытом в режиме живого диалога, который дает значительно больший эффект, нежели общение онлайн.

Александр Бабурин, директор компании "Автопродукт", резидент "Жигулевской долины":

— Мы плотно взаимодействуем с региональным центром инжиниринга "Жигулевской долины". В мой бизнес-процесс полного цикла встроены такие опции, как разработка, испытания, высокоточные замеры и патентование. Все эти услуги мы можем получать в РЦИ технопарка. Участие в подобных масштабных событиях дает нам возможность познакомиться с тенденциями развития области инжиниринга и получить обратную связь, что в итоге может дать стимул к созданию новых проектов.

По итогам Форума будет подготовлена резолюция, которая будет опубликована на сайте technet-63.ru.