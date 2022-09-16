Самарца будут судить за поджог двух автомобилей

В Самаре закончилось расследование уголовного дела 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в двух поджогах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В апреле 2022 г. возле частного дома в Промышленном районе загорелась Toyota Camry. Огонь также уничтожил припаркованный рядом Ford Eco Sport.

Правоохранители обнаружили, что на запись камеры видеонаблюдения попал момент, когда к Toyota подошел мужчина, разлил жидкость на автомобиль и поджег.

По версии следствия, причиной преступления мог стать конфликт в магазине, произошедший накануне. Вторым участником конфликта был 43-летний ранее судимый безработный самарец. Он признал вину и пояснил, что решил отомстить своему обидчику: проследил, узнал, где тот оставляет машину, а потом поджег.

Ущерб составил 2,25 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.