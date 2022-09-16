Самарца будут судить за поджог двух автомобилей

В Самаре закончилось расследование уголовного дела 43-летнего местного жителя, которого обвиняют в двух поджогах. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В апреле 2022 г. возле частного дома в Промышленном районе загорелась Toyota Camry. Огонь также уничтожил припаркованный рядом Ford Eco Sport.
Правоохранители обнаружили, что на запись камеры видеонаблюдения попал момент, когда к Toyota подошел мужчина, разлил жидкость на автомобиль и поджег.
По версии следствия, причиной преступления мог стать конфликт в магазине, произошедший накануне. Вторым участником конфликта был 43-летний ранее судимый безработный самарец. Он признал вину и пояснил, что решил отомстить своему обидчику: проследил, узнал, где тот оставляет машину, а потом поджег.
Ущерб составил 2,25 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд.
Последние комментарии
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...