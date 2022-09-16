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Автопром Машиностроение

"Самараавтожгут" отметил 75-летний юбилей

САМАРА. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 16 сентября, в самарском ДК "Заря" состоялось торжественное мероприятие, посвященное 75-летию уникального, единственного в своем роде и социально значимого завода — "Самараавтожгут".

ООО "Самараавтожгут" — единственное предприятие в Самарской области, обеспечивающее массовое рациональное трудоустройство инвалидов. Причем вид деятельности у завода по промышленным меркам — весьма серьезный. Завод производит автомобильные жгуты-провода и автокомпоненты для различных видов техники.

В день юбилея завода руководству и сотрудникам направил поздравительный адрес губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Трудно переоценить вклад предприятия в развитие автомобилестроительной отрасли региона. Потребителями продукции ООО "Самараавтожгут", которая отличается неизменно высоким уровнем качества, являются такие крупные компании региона как АО "АвтоВАЗ", ПАО "КАМАЗ", ООО "Адверс". О значимости предприятия свидетельствует и тот факт, что оно включено в перечень системообразующих организаций Самарской области", — отметил глава региона.

"Отрадно, что предприятие на протяжении своей истории постоянно развивается, применяя современные нормативы, методы и формы организации труда и повышения его эффективности, — отметила заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, поздравляя сотрудников и руководителя завода "Самараавтожгут" Александра Дорофеева.

За 75 лет были и взлеты и падения — вместе со всей страной завод переживал не самые лучшие времена. К ним относится и весна этого года. Но вопреки санкциям, благодаря федеральной и региональной поддержке — выстояли. По поручению губернатора Дмитрия Азарова был разработан антикризисный план, который позволил сохранить работу "Самараавтожгута" и его коллектива.

Правительство региона сопровождает предприятие постоянно с учетом его особого социального статуса, помогает находить новых заказчиков, выделяет льготные займы из регионального Фонда развития промышленности. "Самараавтожгут" участвует в национальном проекте "Производительность труда", в программе "Доступная среда в Самарской области", в федеральном проекте "Цифровые технологии".

"Сегодня "Самараавтожгут" — важное звено кооперационной цепи в автомобильной промышленности, от работы которого зависит ритмичность работы сборочного конвейера АвтоВАЗа. Несмотря на сложности, вызванные геополитической обстановкой, вы успешно справляетесь с поставленными задачами, сохраняя кооперационную цепь автопрома и выполняя планы заказчиков без срывов, качественно и в срок. Спасибо за ваш труд!" — поздравил присутствующих министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Много слов поздравлений прозвучало со сцены Дома культуры и от других почетных гостей, друзей и партнеров предприятия. В этот день в торжественной обстановке сотрудники завода получили заслуженные награды федерального и регионального уровней.

Гид потребителя

Последние комментарии

Василий Восьмецов 28 января 2018 18:02 "Диверс Моторс" больше не является официальным дилером Volkswagen

я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.

Alexander Plastovec 29 августа 2016 06:12 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

Иван Иванов 18 июля 2016 12:57 Рабочая группа разработает программу поддержки АвтоВАЗа

Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять

Папа Римский 28 марта 2015 06:22 Рассматривается возможность создать на базе Lada Largus санитарный автомобиль

Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы

Alex Vo 22 сентября 2014 23:50 Lada Granta сохранила статус самого продаваемого в регионе автомобиля

В процентах все выглядит очень хорошо.

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