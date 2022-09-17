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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили "Ростову"

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В десятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в упорной борьбе уступили "Ростову", сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Хозяева поля открыли счет уже на первой минуте встречи, с передачи Алексея Миронова отличился Хорен Байрамян – 1:0. "Крылья Советов" отыгрались через 11 минут. Получив мяч от Максима Глушенкова Сергей Пиняев, сместившись в центр, красивым ударом отправил мяч в дальнюю девятку ворот "Ростова" – 1:1. На 65 минуте встречи за попадание мяча в руку Гленну Бейлу был назначен пенальти. С одиннадцатиметровой отметки пробил Дмитрий Полоз, Иван Ломаев достал мяч, но тот все же оказался в сетке ворот – 2:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в рамках третьего тура группового этапа Фонбет Кубка России в Воронеже против "Факела" Игра состоится в четверг, 29 сентября, в 18:30.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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