Жительница Самарской области в очередной раз попалась на сбыте героина

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В Кинельский районный суд Самарской области отправили уголовное дело 35-летней местной жительницы, обвиняемой в сбыте наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.