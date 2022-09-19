Самарцы пожаловались президенту на строительство дороги

Продление ул. Авроры в Самаре привело к недовольству некоторых жителей. Дело в том, что для строительства дороги изымаются частные дома и земельные участки на территории между ул. Ново-Садовой и Московским шоссе.
Речь идет о ряде домов в Ботаническом овраге, на ул. Мичурина и Врубеля. Обязанности по изъятию возложены на специалистов министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Взамен собственникам полагается предоставить выплаты. Суммы компенсаций и возмутили людей.
"Здесь семьи живут уже поколениями. У нас домовая книга 1954-го года! Но вот нам пришло распоряжение об изъятии собственности, оценки пока не было. Соседям оценили по 700 тыс. за сотку, а за дом - 7 тыс. за квадратный метр. То есть у кого-то за весь дом компенсируют по 350 тыс. рублей. У нас две сотки. Выходит, мы получим за все около двух миллионов. Но у нас в доме живут три семьи: я с мужем, сын с семьей и дочка со своей семьей", - рассказывает одна из местных жительниц.
Кроме трех семей, в этом доме под крышей живет еще порядка двухсот голубей. Хозяйка рассказывает: "животинку" разводит много лет супруг. Птицы уже стали частью семьи, а пожилой муж грозится, что умрет без своих "подопечных".
Узнав, что на разговор приезжает журналист, жители собираются возле местной церкви. Рассказывают, что об изъятии домов им известно давно. Но в последние несколько лет стоит запрет на регистрационные действия. Поэтому продать за рыночную стоимость свои стены так и не могли.
"Лет восемь-десять назад на 570-м "Лексус" приезжал мужчина. Говорил: "Продайте нам свои дома. Вы живите, но пусть будут нашими, а то вас придут ломать, а мы не дадим, у нас штат юристов", - вспоминает один из пенсионеров.
Соседи приезд загадочного мужчины подтверждают, но кто это был - уже не помнят.
"Теперь нам на старости лет грозит ипотека. А у нас тут многие пожилого возраста. И поедем мы, видимо, на конец Самары, в "Кошелев", - вздыхает еще одна пенсионерка.
В итоге люди написали жалобы во все инстанции, в том числе президенту Владимиру Путину. Говорят, пока ждут ответа.
Новая дорога должна пролегать от пересечения ул. Авроры с Московским шоссе, вдоль Ботанического сада до ул. Ново-Садовой у Постникова оврага. Ранее планировалось, что подрядчик рассмотрит возможность устройства парковок для экскурсионных автобусов в районе Ботанического сада.
Проблема с изъятием домов у жителей Самары возникает не в первый раз. Раньше на аналогичную ситуацию жаловались обитатели центра города - там дома изымают под строительство новой станции метро "Театральная". Впрочем, эту проблему удалось решить. Хотя проверку уже распорядился провести руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!