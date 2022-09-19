Самарцы пожаловались президенту на строительство дороги

Продление ул. Авроры в Самаре привело к недовольству некоторых жителей. Дело в том, что для строительства дороги изымаются частные дома и земельные участки на территории между ул. Ново-Садовой и Московским шоссе.

Речь идет о ряде домов в Ботаническом овраге, на ул. Мичурина и Врубеля. Обязанности по изъятию возложены на специалистов министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Взамен собственникам полагается предоставить выплаты. Суммы компенсаций и возмутили людей.



"Здесь семьи живут уже поколениями. У нас домовая книга 1954-го года! Но вот нам пришло распоряжение об изъятии собственности, оценки пока не было. Соседям оценили по 700 тыс. за сотку, а за дом - 7 тыс. за квадратный метр. То есть у кого-то за весь дом компенсируют по 350 тыс. рублей. У нас две сотки. Выходит, мы получим за все около двух миллионов. Но у нас в доме живут три семьи: я с мужем, сын с семьей и дочка со своей семьей", - рассказывает одна из местных жительниц.

Кроме трех семей, в этом доме под крышей живет еще порядка двухсот голубей. Хозяйка рассказывает: "животинку" разводит много лет супруг. Птицы уже стали частью семьи, а пожилой муж грозится, что умрет без своих "подопечных".

Узнав, что на разговор приезжает журналист, жители собираются возле местной церкви. Рассказывают, что об изъятии домов им известно давно. Но в последние несколько лет стоит запрет на регистрационные действия. Поэтому продать за рыночную стоимость свои стены так и не могли.



"Лет восемь-десять назад на 570-м "Лексус" приезжал мужчина. Говорил: "Продайте нам свои дома. Вы живите, но пусть будут нашими, а то вас придут ломать, а мы не дадим, у нас штат юристов", - вспоминает один из пенсионеров.

Соседи приезд загадочного мужчины подтверждают, но кто это был - уже не помнят.

"Теперь нам на старости лет грозит ипотека. А у нас тут многие пожилого возраста. И поедем мы, видимо, на конец Самары, в "Кошелев", - вздыхает еще одна пенсионерка.

В итоге люди написали жалобы во все инстанции, в том числе президенту Владимиру Путину. Говорят, пока ждут ответа.

Новая дорога должна пролегать от пересечения ул. Авроры с Московским шоссе, вдоль Ботанического сада до ул. Ново-Садовой у Постникова оврага. Ранее планировалось, что подрядчик рассмотрит возможность устройства парковок для экскурсионных автобусов в районе Ботанического сада.



Проблема с изъятием домов у жителей Самары возникает не в первый раз. Раньше на аналогичную ситуацию жаловались обитатели центра города - там дома изымают под строительство новой станции метро "Театральная". Впрочем, эту проблему удалось решить. Хотя проверку уже распорядился провести руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.