Попавшим под строительство метро самарцам добавят денег на покупку нового жилья

Жителям Самары, дома которых попали в зону строительства новой станции метро "Театральная" добавят недостающую сумму на покупку нового жилья. В пятницу, 16 сентября, Самарская губернская дума одобрила законопроект, который поможет социально незащищенным людям.

Необходимость принятия нового закона возникла из-за того, что выплат, которые полагаются при изъятии жилья у граждан для государственных нужд, оказалось недостаточно для приобретения нового жилья, что вызвало недовольство собственников.

Специалисты регионального минстроя, проводившее работы по изъятию жилых помещений, объяснили это тем, что ряд граждан проживают в жилых домах коммунального заселения и занимают в них отдельные комнаты незначительной площади — от 3 до 32,82 кв. метра. При этом в большинстве случаев жилые дома находятся в неудовлетворительном или даже в аварийном состоянии, что влияет на их стоимость.

Кроме того, по ряду жилых объектов размер возмещения за один квадратный метр был определен ниже средней рыночной стоимости по муниципальным образованиям области, в том числе это было обусловлено плачевным состоянием изымаемых объектов.

После того, как жители исторического центра Самары — а под расселение попали именно они, стали высказывать недовольство, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова было принято решение компенсировать людям недостающие средства на покупку нового жилья.

Теперь они смогут воспользоваться мерой социальной поддержки, которая будет исчисляться в двух вариантах: если площадь изымаемого жилья была менее 33 квадратных метров, то владельцу доплатят за недостающие метры, если же площадь была 33 квадратных метра и более, то владельцу компенсируют стоимость одного квадратного метра до среднерыночной.

Напомним, что законопроект, который поможет социально незащищенным людям, попавшим под переселение из-за строительства станции метро "Театральная" получить новое жилье, был разработан в короткие сроки и по инициативе губернатора Самарской области.