Председатель СК поручил разобраться с отселением жителей из-за строительства метро в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за жалоб жителей на вынужденное переселение. Покинуть свои дома люди должны из-за решения о строительстве новой станции метро "Театральная" на ул. Галактионовской в Самаре.
"Жители многоквартирных домов в Самаре выступили в СМИ с опасениями о нарушении своих прав в связи с расселением из-за строительства станции в центре города в части проведения оценки стоимости жилья. Горожане полагают, что их права нарушены, и высказывают несогласие с суммами компенсаций, которые, по их мнению, не соответствуют фактической стоимости жилья, в связи с чем они не смогут приобрести равнозначные квартиры", - отметили в Следственном комитете России.
Как ранее сообщал портал Волга Ньюс, под расселение подпадают 68 домов. Их обитатели жаловались, что одним предложили переехать из центра в отдаленные районы, а другим насчитали очень маленькие компенсации, на которые вообще нельзя купить нормальное жилье.
"Я живу на Галактионовской, 153. У меня доля в коммунальной квартире 23 кв. метра. Вот я хотела бы девушке из оценки с Урицкого задать вопрос: как так она мне оценила по 21 тыс. кв. метр? 500 тыс. мне дали за 23 кв. метра. Я к ней приезжала 12 августа, говорила: "Давайте, я напишу заявление, чтоб вы мне пересмотрели". Она ответила: "Нет, подавайте в суд". - Как это так можно?" - пожаловалась, например, одна из местных жительниц.
Встречу с расстроенными жителями в конце прошлой недели провел депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он предложил варианты решения проблемы и сказал, что обсудит их с властями. Разбираться в ситуации будут и следователи.
"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Самарской области Марату Галиханову организовать проверку по данной информации и представить доклад. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - уточнили в ведомстве.
Последние комментарии
Первое. Норматив оценки изымаемого жилья по последнему приказу минстроя РФ на 3 квартал для Самарской области почти 80 тысяч за кв.м. Второе. Все оценочные компании, работающие на Минстрой, ДУИ, администрацию и т.д.являются аффилированными этим органам и работают по их обязательным рекомендациям. Где оценка минимальна и опирается, в том числе, на фейковые объявления с Авито и Циан. Нет сейчас стоимости в городе за кв.м, даже в развалюхах, 30 тысяч за метр. Сами дают фиктивные объявления и их же прилагают к отчётам об оценке. Это мое личное мнение, основанное на детальном анализе ситуации. Подкреплённое звонками по этим объявлениям. Что значит, "решение принималось сходу"? Вы гос. чиновники или кто? Вы думали о жителях своего города? Или только об огромном транше из гос.бюджета?
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!