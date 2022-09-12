Председатель СК поручил разобраться с отселением жителей из-за строительства метро в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за жалоб жителей на вынужденное переселение. Покинуть свои дома люди должны из-за решения о строительстве новой станции метро "Театральная" на ул. Галактионовской в Самаре.

"Жители многоквартирных домов в Самаре выступили в СМИ с опасениями о нарушении своих прав в связи с расселением из-за строительства станции в центре города в части проведения оценки стоимости жилья. Горожане полагают, что их права нарушены, и высказывают несогласие с суммами компенсаций, которые, по их мнению, не соответствуют фактической стоимости жилья, в связи с чем они не смогут приобрести равнозначные квартиры", - отметили в Следственном комитете России.

Как ранее сообщал портал Волга Ньюс, под расселение подпадают 68 домов. Их обитатели жаловались, что одним предложили переехать из центра в отдаленные районы, а другим насчитали очень маленькие компенсации, на которые вообще нельзя купить нормальное жилье.

"Я живу на Галактионовской, 153. У меня доля в коммунальной квартире 23 кв. метра. Вот я хотела бы девушке из оценки с Урицкого задать вопрос: как так она мне оценила по 21 тыс. кв. метр? 500 тыс. мне дали за 23 кв. метра. Я к ней приезжала 12 августа, говорила: "Давайте, я напишу заявление, чтоб вы мне пересмотрели". Она ответила: "Нет, подавайте в суд". - Как это так можно?" - пожаловалась, например, одна из местных жительниц.

Встречу с расстроенными жителями в конце прошлой недели провел депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он предложил варианты решения проблемы и сказал, что обсудит их с властями. Разбираться в ситуации будут и следователи.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Самарской области Марату Галиханову организовать проверку по данной информации и представить доклад. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - уточнили в ведомстве.