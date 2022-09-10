Жители домов, попадающих под снос из-за строительства метро в Самаре, пожаловались Александру Хинштейну

В пятницу, 9 сентября, парламентарий провел встречу с горожанами.

"Я живу в центре Самары с детьми и внуками. Все было нормально, здесь наши садики и школы. И вдруг нам объявляют, что нас переселят на окраину города, а наше жилье снесут. И будут на месте наших домов строить станцию метро "Театральная", — рассказывает о своей беде пенсионерка.

С такими проблемами во второй половине дня 9 сентября пришли множество людей в зал Окружного Дома Офицеров в Самаре. Расстроенных жителей, приславших жалобы, собрал на встречу депутат Госдумы Александр Хинштейн. Как раз накануне самарская мэрия распространила пресс-релиз для журналистов.

"По оценке экспертов, под расселение в связи со строительством метро попадают всего 68 домов. Среди них есть и собственники жилья, и проживающие в муниципальных квартирах. Многие живут в коммуналках и владеют буквально десятью квадратными метрами, и другого жилья у них нет. По закону им положена только рыночная компенсация квадратных метров жилья, на которую нельзя приобрести жилье", — указано в пресс-релизе.

В том же релизе, впрочем, указывалось, что сейчас в губдуме работают над законопроектом, "который защитит таких людей". С множеством жителей "всего 68 домов" Александр Хинштейн также пригласил встретиться лицом к лицу 9 сентября главу города Елену Лапушкину, представителей минстроя и прочих чиновников. С не самым радостным видом ответственные лица взирали на горожан и периодически поглядывали на проводившего встречу депутата Госдумы. Смотреть и слушать пришлось несколько часов.

"Почему нас отправляют куда-то в конец географии. Почему нельзя построить дома в центре, рядом с местом, где мы живем, и переселить нас туда?", — спрашивает женщина из зала.

Чиновники молчаливо взирают, реагирует на вопросы Александр Хинштейн. Парламентарий соглашается: продумать переселение не мешало бы заранее.

"А сейчас цейтнот. Нужно быстро средства, полученные в виде бюджетного кредита, направить. Стройка уже началась, предполагаю я, в отсутствие полной проектной документации — это отдельная тема для разговора. Уважаемый врио министра строительства, отвечайте на вопросы людей", — произносит Александр Хинштейн под бурные аплодисменты зала.

Врио министра строительства не успевает сразу ответить на вопросы людей, поскольку они все продолжают сыпаться.

"Я живу на Галактионовской, 153. У меня доля в квартире коммунальной 23 кв. метра. Вот я хотела бы девушке из оценки с Урицкого задать вопрос: как так она мне оценила по 21 тыс. кв. метр? 500 тыс. мне дали за 23 кв. метра. Я к ней приезжала 12 августа, говорила: "Давайте я напишу заявление, чтоб вы мне пересмотрели". Она ответила: "Нет, подавайте в суд". Как это так можно", — рассказывает еще одна женщина из зала.

Александр Хинштейн снова обращается к врио министра: "Вот когда решение было принято о строительстве метро?"

"Ну я прокомментирую коротко в силу того, что решение принималось буквально, как говорится, сходу. Документы подавались в виде предложения обоснования в части того, что будут формироваться большие районы жилищного строительства в районе как раз Безымянки. Это обоснование того, что будет равноценный доступ жителей Безымянки к центру города, к этой последней ветке. Это послужило основным аргументом для принятия решения формирования той ветки метро, которая сегодня реализуется. Это было обосновано и оправдано расчетами. Поэтому такое решение было принято. То, что касается жилья, которое надо было предусмотреть в этой центральной части города — министерство строительства занимается объектами регионального значения. Жилье… Это полномочия. Ну как бы они нам не это самое… Не доступны. Коротко так. Спасибо", — доложил врио министра.

Вопросы от горожан все продолжают сыпаться. Кто-то рассказывает, что живет в квартире, а вот, мол, оценили в сумму, меньше двух миллионов, в центре на такие деньги жилье не купить, придется искать что-то на окраине, да и явно не в лучших условиях. Кто-то сообщает, что его дом не попадает под снос, но под снос попадают туалет и колонка. Заодно жители жалуются и на злополучную колонку: напора нет, стоять с ведром в центре города приходится по 20 минут.

Александр Хинштейн подытоживает: и строительство метро нужно, чтобы город развивался, но и интересы людей требуется учесть.

"Нужно проработать возможность приобретения жилья для людей именно в районах, находящихся в непосредственной близости от изымаемого имущества", — рассказал первую часть предложения, касающихся "обитателей" муниципального жилья, Александр Хинштейн.

Отдельное предложение для собственников жилья.

"Основной вариант, если до 33 метров помещение, "добивать" до 33 метров и компенсировать исходя из расчета среднего рыночного утвержденного норматива стоимости по городу Самаре на текущий квартал. Сегодня — это 70 тыс. за кв. метр. Тем, у кого площадь собственного жилья больше 33 метров, соответственно по этой же сумме. Тем, у кого оценка выше 70 тыс., по этой фактической оценке. Те, кто не соглашается с этой оценкой — обжалование в суде", — предложил, в частности, депутат.

Многие в зале проголосовали за этот вариант. А кто-то еще долго не отпускал депутата, рассказывая про какую-то свою конкретную ситуацию.

"Разговор был многочасовой и очень непростой. Тем не менее — пути и варианты решений, которые снизят социальную напряженность, кажется, нашли. В ближайшее время обсужу эти предложения, поддержанные большинством людей, с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым", — подытожил позже парламентарий.



Напомним, станцию метро "Театральная" строят на ул. Галактионовской. Строительство стало возможным после получения регионом бюджетного инфраструктурного кредита — около 10,4 млрд рублей.