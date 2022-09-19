АвтоВАЗ начал продавать запчасти для иномарок

"Вазовская" сеть магазинов Lecar, торгующая исключительно вазовскими узлами и запчастями, теперь реализует запчасти практически всех популярных брендов, представленных на российском рынке, пишет rg.ru.

На витринах в изобилии представлены детали и расходники для машин европейских и азиатских брендов, например, лобовые стекла к микроавтобусам Volkswagen и тормозные суппорты для моделей Renault.

Как рассказали представители торговой площадки, ассортимент ввозится в страну по параллельному импорту. При этом магазины дают гарантию на предлагаемую продукцию.

В Lecar входят также сервисные центры. Сейчас в компании действуют шесть пилотных СТО. Однако к 2030 г. планируется масштабировать сеть Lecar Service до внушительных 1100 СТО. Уже сегодня действует также система онлайн-поиска и заказа запчастей, а также система онлайн-записи на сервис. При этом компания активно работает над совершенствованием IT-решений.