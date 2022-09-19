АвтоВАЗ начал продавать запчасти для иномарок

"Вазовская" сеть магазинов Lecar, торгующая исключительно вазовскими узлами и запчастями, теперь реализует запчасти практически всех популярных брендов, представленных на российском рынке, пишет rg.ru.
На витринах в изобилии представлены детали и расходники для машин европейских и азиатских брендов, например, лобовые стекла к микроавтобусам Volkswagen и тормозные суппорты для моделей Renault.
Как рассказали представители торговой площадки, ассортимент ввозится в страну по параллельному импорту. При этом магазины дают гарантию на предлагаемую продукцию.
В Lecar входят также сервисные центры. Сейчас в компании действуют шесть пилотных СТО. Однако к 2030 г. планируется масштабировать сеть Lecar Service до внушительных 1100 СТО. Уже сегодня действует также система онлайн-поиска и заказа запчастей, а также система онлайн-записи на сервис. При этом компания активно работает над совершенствованием IT-решений.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.