В августе в Самарской области резко вырос спрос на долевки

В августе в Самарской области зарегистрировано вдвое больше договоров участия в долевом строительстве, чем в июле. Об этом сообщает региональное управление Росреестра, не приводя абсолютных цифр.
Отмечается, что всего за восемь месяцев 2022 г. зарегистрировано около 4800 таких договоров.
Самое большое количество ДДУ зарегистрировано в марте - почти 1300 договоров.
В мае, июне и июле покупательский спрос снизился, но в августе начал восстанавливаться, продажи новостроек показали рост.
Последние комментарии
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.
нам нужен дублёр Заводского шоссе вдоль реки Самара
Дык, он не для коммерции купил. А в родовую усадьбу переделает и всё. Собственник же. Или просто с землёй сравняет ))))
Уберите уже его из города насовсем.