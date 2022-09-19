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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

В августе в Самарской области резко вырос спрос на долевки

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе в Самарской области зарегистрировано вдвое больше договоров участия в долевом строительстве, чем в июле. Об этом сообщает региональное управление Росреестра, не приводя абсолютных цифр.

Отмечается, что всего за восемь месяцев 2022 г. зарегистрировано около 4800 таких договоров.
Самое большое количество ДДУ зарегистрировано в марте - почти 1300 договоров.

В мае, июне и июле покупательский спрос снизился, но в августе начал восстанавливаться, продажи новостроек показали рост.

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