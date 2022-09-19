В Самарской области женщина одолжила телефон и украла деньги со счета его владелицы

Новокуйбышевский городской суд рассмотрел уголовное дело местной жительницы, которую обвиняли в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее женщина попросила у знакомой телефон, чтобы позвонить, и незаметно вытащила из него sim-карту. Потом она вставила "симку" в свой мобильник и перевела со счета приятельницы 4,3 тыс. руб. на свою банковскую карту.

Суд назначил воровке два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.