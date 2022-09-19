Скончался архимандрит и профессор Георгий Шестун

В понедельник, 19 сентября, после продолжительной болезни скончался архимандрит Георгий Шестун, сообщает сайт Самарской епархии. О времени и месте похорон в епархии обещают сообщить отдельно.
Георгий Шестун был доктором педагогических наук, профессором, академиком РАЕН, заведующим межвузовской кафедрой православной педагогики и психологии Самарской православной духовной семинарии.
Он также был наместником Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня, настоятелем Троице-Сергиева подворья Самары.
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