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Религия Общество

Скончался архимандрит и профессор Георгий Шестун

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 сентября, после продолжительной болезни скончался архимандрит Георгий Шестун, сообщает сайт Самарской епархии. О времени и месте похорон в епархии обещают сообщить отдельно.

Фото: Самарская епархия

Георгий Шестун был доктором педагогических наук, профессором, академиком РАЕН, заведующим межвузовской кафедрой православной педагогики и психологии Самарской православной духовной семинарии.

Он также был наместником Заволжского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня, настоятелем Троице-Сергиева подворья Самары.

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