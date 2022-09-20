Самарчанка стала жертвой мошенников, приобретая детский инвентарь в Интернете

25-летняя жительница Самары решила приобрести две детские коляски. В Интернете она нашла объявление с минимально низкой ценой. Продавец убедил потерпевшую перечислить ей полную сумму за товар - 18380 рублей.

После того как доверчивая покупательница перевела денежные средства, злоумышленник перестал выходить на связь. Девушка обратилась в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.