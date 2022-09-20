В Самаре возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) в отношении местного жителя. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
Мужчину задержали 31 августа после того, как он достал из тайника сверток, с 500 г мефедрона.
Координаты "закладки" подозреваемый получил при переписке с неизвестным в Интернете. Уголовное дело возбудили 1 сентября.
Последние комментарии
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать