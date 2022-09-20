Сотрудники ФСБ задержали самарца, забравшего из "закладки" 500 г мефедрона

В Самаре возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) в отношении местного жителя. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Мужчину задержали 31 августа после того, как он достал из тайника сверток, с 500 г мефедрона.

Координаты "закладки" подозреваемый получил при переписке с неизвестным в Интернете. Уголовное дело возбудили 1 сентября.