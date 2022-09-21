Инженер из Сызрани перевел мошенникам более 7 млн рублей

В Сызрани местный 58-летний житель, перевел мошенникам 7,3 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчине, работающему инженером на одном из заводов, поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником безопасности банка и пояснил, что мошенникам стали известны его персональные данные и он может лишиться денег. Незнакомец обманным путем заставил сызранца оформить кредиты и перечислись средства на "безопасные счета".
Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать