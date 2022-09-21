Инженер из Сызрани перевел мошенникам более 7 млн рублей

В Сызрани местный 58-летний житель, перевел мошенникам 7,3 млн руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине, работающему инженером на одном из заводов, поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником безопасности банка и пояснил, что мошенникам стали известны его персональные данные и он может лишиться денег. Незнакомец обманным путем заставил сызранца оформить кредиты и перечислись средства на "безопасные счета".

Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.