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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" выпустило мальков стерляди в водоемы Самарской, Волгоградской, Ростовской областей и Республики Татарстан

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выпустило мальков стерляди в Нижнекамское, Сорочинское, и Саратовское водохранилища, а также в реку Медведица и реку Дон ниже Цимлянского гидроузла. Экологические мероприятия выполнены на территории Республики Татарстан, Самарской, Волгоградской и Ростовской областей.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В течение пяти дней акваторию водоемов пополнили более 255 тыс. мальков стерляди — ценной пресноводной породы рыб. Средний вес каждого малька составил от полутора до трех граммов.

Места выпуска определили специалисты Всероссийского НИИ пресноводного рыбного хозяйства с учётом факторов, обеспечивающих высокую выживаемость мальков. Молодь стерляди была доставлена из рыбоводных хозяйств специализированным транспортом, оснащенным системой насыщения воды кислородом. На мероприятиях по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов присутствовали представители Росрыболовства, которые подтвердили удовлетворительное состояние мальков.

До конца года в рамках искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов предприятие планирует выпуск в Волгоградское, Сорочинское и Саратовское водохранилища, реки Медведица и Дон суммарно еще 342,3 тыс. мальков стерляди, русского осетра, толстолобика и сазана.

Мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводятся в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО "Транснефть".

Восстановление водных биоресурсов — одна из составляющих работы АО "Транснефть - Приволга" в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. Всего за время реализации программы в период с 2011 по 2021 годы в водоемы регионов, где ведёт свою деятельность компания, выпущено 8,2 млн мальков стерляди, русского осетра, сазана, белого амура, толстолобика, вырезуба, сома. Суммарный объем финансирования, выделенного компанией, составил 61,5 млн рублей.

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