Геннадий Котельников: Новый президент РАН прекрасно понимает роль науки в развитии страны

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников принял участие в общем собрании Российской академии наук.
Главным вопросом повестки собрания были выборы президента РАН. В результате тайного голосования им стал академик Геннадий Красников, за которого проголосовал 871 участник собрания.
Геннадий Котельников отметил, что выборы президента РАН стали важнейшим событием для всего академического сообщества и научно-технологического развития страны в целом.
"Ситуация сегодня непростая - и в обществе, и в науке. А главная особенность переживаемого нами периода состоит в том, что наука стала определяющим фактором не только собственно развития страны, но и обеспечения ее национальной безопасности. Именно РАН может и должна продемонстрировать свою эффективность в решении масштабных задач, которые сегодня ставит перед научным сообществом высшее руководство страны", - подчеркнул академик.
В таких условиях, по мнению Геннадия Котельникова, возглавить академию должен высокопрофессиональный ученый, обязательно обладающий отменными менеджерскими качествами, прекрасно понимающий роль науки и умеющий отстаивать ее нужды на любом уровне.
"Таким человеком я считаю известного российского ученого, академика РАН Геннадия Яковлевича Красникова, который был избран президентом академии подавляющим большинством голосов", - сказал он.
Председатель Самарской губернской думы особенно отметил, что новый президент видит будущее РАН как интеллектуального штаба российской фундаментальной науки и научно-технологического развития России на десятилетия вперед.
"Уверен, особое внимание будет уделено созданию условий для кадрового роста молодых ученых и формированию качественного кадрового резерва в научной среде. А в целом наука как двигатель прогресса поможет успешному поступательному развитию нашей страны", - считает Геннадий Котельников.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"