Геннадий Котельников: Новый президент РАН прекрасно понимает роль науки в развитии страны

Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников принял участие в общем собрании Российской академии наук.

Главным вопросом повестки собрания были выборы президента РАН. В результате тайного голосования им стал академик Геннадий Красников, за которого проголосовал 871 участник собрания.

Геннадий Котельников отметил, что выборы президента РАН стали важнейшим событием для всего академического сообщества и научно-технологического развития страны в целом.

"Ситуация сегодня непростая - и в обществе, и в науке. А главная особенность переживаемого нами периода состоит в том, что наука стала определяющим фактором не только собственно развития страны, но и обеспечения ее национальной безопасности. Именно РАН может и должна продемонстрировать свою эффективность в решении масштабных задач, которые сегодня ставит перед научным сообществом высшее руководство страны", - подчеркнул академик.

В таких условиях, по мнению Геннадия Котельникова, возглавить академию должен высокопрофессиональный ученый, обязательно обладающий отменными менеджерскими качествами, прекрасно понимающий роль науки и умеющий отстаивать ее нужды на любом уровне.

"Таким человеком я считаю известного российского ученого, академика РАН Геннадия Яковлевича Красникова, который был избран президентом академии подавляющим большинством голосов", - сказал он.

Председатель Самарской губернской думы особенно отметил, что новый президент видит будущее РАН как интеллектуального штаба российской фундаментальной науки и научно-технологического развития России на десятилетия вперед.

"Уверен, особое внимание будет уделено созданию условий для кадрового роста молодых ученых и формированию качественного кадрового резерва в научной среде. А в целом наука как двигатель прогресса поможет успешному поступательному развитию нашей страны", - считает Геннадий Котельников.