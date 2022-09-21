ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот), один из ведущих производителей минеральных удобрений в России, оказал поддержку Социально-экологическому союзу Тольятти в проведении экологической акции по уборке природной территории — всероссийского дня чистоты — "Сделаем–2022".

Экологическая акция объединила команды неравнодушных людей и активистов, которые стремятся к устойчивому развитию и системным изменениям в отношении мусорной проблемы и направлена на формирование устойчивой чистоты в России. Глобальная уборка — это шаг, который направлен на привлечение внимания к проблеме мусора и ее системному решению.

В акции приняли участие сотрудники Тольяттиазот вместе со своими семьями — более 50 человек. ПАО "ТОАЗ" с 2019 года является генеральным партнером "Сделаем" в Тольятти. Традиционная акция вновь состоялась в микрорайоне Федоровка Комсомольского района г. о. Тольятти на берегу Волги.

Волонтеры субботника констатировали: порой туристы забывают, как важно беречь окружающую среду. Результат: целая гора собранных добровольцами пластиковых и стеклянных бутылок, упаковок от продуктов и другого бытового мусора. На Федоровских лугах стало не только красиво, но еще и чисто. По итогам акции по объему собрали полный мусорный бункер-контейнер.

"Мы благодарим Тольяттиазот за поддержку в сохранении природных богатств нашего региона. Место здесь очень красивое. Берег Федоровки и Федоровских Лугов смотрит на живописную гряду Жигулевских гор, Бахилову поляну и полуостров Копылово — идеальное место для отдыха и созерцания. И с другой стороны — горы мусора на пляже. Вместо того чтобы сохранять и оберегать наши природные богатства, отдыхающие уничтожают ее своей нечистоплотностью. Но есть люди, которые и сами не оставляют после себя мусор и готовы помогать в очищении лесов, берегов, парков. И отрадно, что таких становится все больше. Весьма символично, что акция прошла в день, когда в нашей стране отмечается один из самых масштабных экологических праздников — Российские дни леса. Всегда в это время традиционно проводят природоохранные мероприятия", — отметил председатель правления Тольяттинского городского отделения общероссийской общественной организации "Социально-экологический союз", к. б. н. Андрей Крючков.

"ПАО "ТОАЗ" всегда откликается на просьбы городских организаций оказать поддержку в проведении экологических акций. Сотрудники с удовольствием принимают участие, приходят целыми семьями. Большинство уже не в первый раз принимают участие в уборках. Для нас важно следить за чистотой родного города. К тому же это отличный вариант, когда можно провести время семьей на воздухе с двойной пользой. Да и с погодой нам очень повезло", — прокомментировала заместитель руководителя центра подготовки и повышения квалификации кадров, председатель совета молодежи ПАО "ТОАЗ", депутат думы г. о. Тольятти Евгения Суходеева.