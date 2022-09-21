В Самаре задержали сотрудников МЧС, по очереди пытавшихся "нажиться" на одной фирме

В среду, 21 сентября, суд Самарского района Самары отправил под арест начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области майора внутренней службы Дмитрия Дерябина. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

"По версии следствия, Дерябин, который работал по Советского району Самары, провел проверку в фирме и заявил ее директору, что ради продолжения спокойной работы нужно отдать ему взятку в 70 тысяч. Директор фирмы нашел подрядчика для устранения нарушений в помещении. Но Дерябин заявил представителю этой подрядной организации, что тот должен отдать ему 10% от суммы в договоре за одобрение проведенной работы", - рассказали в правоохранительных органах.

В итоге Дерябина задержали оперативники. А 14 сентября сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Но на этом история не закончилась. По версии силовиков, далее к представителю "потерпевшей" фирмы и ее подрядчику пришел уже другой сотрудник МЧС Евгений Попов. Его должность была такой же, как у Дерябина, только в зону ответственности входил Промышленный район. А требовал Попов уже 180 тыс. рублей. В отношении Попова 14 сентября тоже возбудили уголовное дело о получении взятки. Сейчас идет расследование.