16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре задержали сотрудников МЧС, по очереди пытавшихся "нажиться" на одной фирме Работник оператора сотовой связи выслушал приговор за продажу детализации звонков Инженер из Сызрани перевел мошенникам более 7 млн рублей Расследование дела об умышленном наезде на полицейского в Тольятти взято на контроль в СК России Мать четырех детей из Самарской области выманила деньги у пятиклассницы

Преступления Происшествия

В Самаре задержали сотрудников МЧС, по очереди пытавшихся "нажиться" на одной фирме

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 253
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 21 сентября, суд Самарского района Самары отправил под арест начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области майора внутренней службы Дмитрия Дерябина. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

"По версии следствия, Дерябин, который работал по Советского району Самары, провел проверку в фирме и заявил ее директору, что ради продолжения спокойной работы нужно отдать ему взятку в 70 тысяч. Директор фирмы нашел подрядчика для устранения нарушений в помещении. Но Дерябин заявил представителю этой подрядной организации, что тот должен отдать ему 10% от суммы в договоре за одобрение проведенной работы", - рассказали в правоохранительных органах.

В итоге Дерябина задержали оперативники. А 14 сентября сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

Но на этом история не закончилась. По версии силовиков, далее к представителю "потерпевшей" фирмы и ее подрядчику пришел уже другой сотрудник МЧС Евгений Попов. Его должность была такой же, как у Дерябина, только в зону ответственности входил Промышленный район. А требовал Попов уже 180 тыс. рублей. В отношении Попова 14 сентября тоже возбудили уголовное дело о получении взятки. Сейчас идет расследование.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Сергей Ларин 02 сентября 2022 13:51 Житель Самары попытался обжаловать арест за похищение падчерицы

И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

Павел Бортников 10 августа 2022 06:50 Машинист из Сызрани взял кредит на 1,3 млн руб. и отдал мошенникам

Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.

Сергей Кручинов 12 мая 2022 06:04 ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

М-да 🤦‍♂️

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2