В Самаре задержали сотрудников МЧС, по очереди пытавшихся "нажиться" на одной фирме

В среду, 21 сентября, суд Самарского района Самары отправил под арест начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Самарской области майора внутренней службы Дмитрия Дерябина. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.
"По версии следствия, Дерябин, который работал по Советского району Самары, провел проверку в фирме и заявил ее директору, что ради продолжения спокойной работы нужно отдать ему взятку в 70 тысяч. Директор фирмы нашел подрядчика для устранения нарушений в помещении. Но Дерябин заявил представителю этой подрядной организации, что тот должен отдать ему 10% от суммы в договоре за одобрение проведенной работы", - рассказали в правоохранительных органах.
В итоге Дерябина задержали оперативники. А 14 сентября сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").
Но на этом история не закончилась. По версии силовиков, далее к представителю "потерпевшей" фирмы и ее подрядчику пришел уже другой сотрудник МЧС Евгений Попов. Его должность была такой же, как у Дерябина, только в зону ответственности входил Промышленный район. А требовал Попов уже 180 тыс. рублей. В отношении Попова 14 сентября тоже возбудили уголовное дело о получении взятки. Сейчас идет расследование.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать