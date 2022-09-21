Молодого тольяттинца будут судить за сбыт амфетамина и отмывание денег

Прокуратура Автозаводского района Тольятти направила в суд уголовное дело 20-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте психотропных веществ и отмывании денег. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, парень планировал сбыть 15 свертков с 14,9 г амфетамина. Наркотик он собирался разложить по тайникам в городе.

Кроме того, ранее за раскладывание "товара" по тайникам обвиняемый получил криптовалюту, которую он ввел в оборот. Следователи расценили это как легализацию незаконного дохода.