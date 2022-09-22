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Футбол Спорт

Гол Владислава Шитова помог молодежной сборной России обыграть Белоруссию

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футболисты "Крыльев Советов" Артем Соколов и Владислав Шитов сыграли за молодежную сборную России в товарищеском матче против Белоруссии.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Артем Соколов вышел на поле с первых минут и был заменен на 60-й минуте. Владислав Шитов вышел на поле после перерыва и на 64-й минуте игры отметился забитым мячом.

Встреча завершилась победой россиян со счетом 6:1.

Следующую игру "молодежка" проведет 24 сентября против сборной Казахстана. Начало матча в 15:30 по самарскому времени.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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