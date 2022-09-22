Гол Владислава Шитова помог молодежной сборной России обыграть Белоруссию

Футболисты "Крыльев Советов" Артем Соколов и Владислав Шитов сыграли за молодежную сборную России в товарищеском матче против Белоруссии.
Артем Соколов вышел на поле с первых минут и был заменен на 60-й минуте. Владислав Шитов вышел на поле после перерыва и на 64-й минуте игры отметился забитым мячом.
Встреча завершилась победой россиян со счетом 6:1.
Следующую игру "молодежка" проведет 24 сентября против сборной Казахстана. Начало матча в 15:30 по самарскому времени.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?