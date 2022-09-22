Снижены ставки по программам льготного кредитования бизнеса

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сообщил об изменении условий льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

На федеральном уровне принято решение о снижении ставок по программам для бизнеса. Так, ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования снизились до 2,5% для среднего бизнеса и до 4% — для малых и микропредприятий. Максимальная ставка льготного кредита по программе "1764" теперь составляет 10,25%. Предельная ставка по кредитной программе "ПСК" уменьшилась до 10,5%. Снижение стало возможно благодаря изменению ключевой ставки Банка России.

В Самарской области по новым антикризисным программам, утвержденным в этом году ЦБ РФ совместно с Корпорацией МСП, предпринимателям одобрили 464 заявки. Общий объем выданных средств превышает 4,5 млрд рублей.

"Предприниматели Самарской области активно используют федеральные инструменты для развития своего дела, реализации новых проектов. В этом году по всем действующим федеральным программам льготного кредитования предприятия нашего региона получили почти 40 млрд рублей. Снижение ставок сделает финансовые продукты еще более привлекательными и позволит нашим предприятиям уверенно воплощать в жизнь свои амбициозные планы", — сказал Дмитрий Богданов.

Так, совместная программа Министерства экономического развития РФ, Банка России и Корпорации МСП запущена 25 августа и действует для производственных предприятий, а также компаний в сфере транспортировки и хранения, гостиниц. Кредит от 50 млн рублей под 2,5 и 4% годовых по этой программе предприниматели могут получить в 48 банках, перечень которых опубликован на сайте Минэкономразвития. Для помощи в структурировании сделок на Цифровой платформе МСП.РФ действует специальный информационный сервис.

Кредиты по Программе "1764", реализуемой в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", предоставляются более чем в 100 банках. Максимальная ставка по программе рассчитывается по формуле "ключевая ставка ЦБ РФ + не более 2,75%" и на текущий момент составляет не более 10,25% годовых.

По программе "ПСК" малый и средний бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее полученных займов в 59 банках-партнерах. Кредиты по льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров. Кредитование доступно от 3 миллионов рублей. С начала года было выдано 4,2 тысячи кредитов на 98 млрд рублей.

Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического развития РФ:

— Мы регулярно общаемся с предпринимателями из регионов России и видим большой запрос на доступные кредитные продукты. Благодаря снижению ставок государственные программы станут более привлекательными для предпринимателей. На сегодня самая популярная государственная кредитная программа — "1764" для малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. Программа действует с 2019 года и на текущий момент по ней сформирован кредитный портфель в объеме около 900 млрд рублей по более, чем 50 тысячам кредитных соглашений". Донастройка программ для малого и среднего бизнеса продолжается.

Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП:

— По программе инвестиционного кредитования ставки достигли минимального уровня, таких продуктов никогда не было на рынке. Только такой уровень ставок позволяет реализовывать инвестиционные проекты, создавать новые производства и рабочие места. Мы видим огромный запрос бизнеса на помощь в структурировании сделок, всего за неделю мы получили более 100 заявок от предпринимателей, у которых есть инвестиционные проекты, но им нужна помощь в их "упаковке".