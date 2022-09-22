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Преступления Происшествия

Под суд отправят "поволжского маньяка", который убивал женщин в Самаре

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следственный комитет РФ закончил разбирательство по уголовному делу о нападениях на женщин в Поволжье. По данным правоохранителей, убито более 30 женщин, еще трех пытались убить, а на 30 было совершено разбойное нападение.

Следователям удалось выйти на подозреваемого - жителя Казани Радика Тагирова.

"Преступления были совершены с марта 2011 г. по октябрь 2012 г. в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. По версии следствия, Тагиров находил одиноких пожилых женщин и обманом, представляясь работником коммунальной службы, проникал в их квартиры. Затем он нападал на потерпевших, избивал и душил, после чего обыскивал жилье и похищал найденные деньги", - рассказали в Следственном комитете РФ.

Чтобы выйти на след Тагирова, пришлось проделать большую работу. Правоохранители отрабатывали разные версии и проверили на возможную причастность к преступлениям более 10 тыс. человек.

"В декабре 2020 г. в результате слаженного взаимодействия следователей, криминалистов Следственного комитета России, экспертов-генетиков Судебно-экспертного центра СК России и оперативных сотрудников МВД России мужчина был изобличен и задержан. В ходе допросов Тагиров дал признательные показания и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий", - рассказывают в Следственном комитете.

Как выяснилось, Тагиров раньше уже попадал под суд. В 2005 и 2009 гг. его задерживали за хранение оружия и кражу. Трудился предполагаемый "поволжский маньяк" слесарем. По одной из версий, он ходил по квартирам и представлялся слесарем, попутно выясняя, где кто живет.

Кстати, одна из его жертв осталась в живых только чудом. В октябре 2011 г. в Советском районе Самары мужчина напал на 83-летнюю пенсионерку. Она потеряла сознание и не подавала признаков жизни. Из ее дома злоумышленник забрал 30 тыс. рублей и сберкнижку. Тогда пенсионерка не помогла расследованию - из-за своей слепоты не смогла описать приметы преступника.

В ближайшее время мужчина должен предстать перед судом.

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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.

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