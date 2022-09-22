Жителей Самарской области обвиняют в краже с завода на 291 тыс. рублей

В Новокуйбышевске отправили в суд уголовное дело мужчин 39 и 38 лет, обвиняемых в краже с предприятия. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, сотрудники подрядной организации, ремонтируя установку, периодически отвинчивали шпильки для фланцевых соединений, прятали их в укромном месте, а при возможности вынесли с территории завода. Всего было украдено 27 шпилек, ущерб составил более 291 тыс. рублей.

Полицейские нашли пропавшие детали в пункте приема металла. Подозреваемые сдали их за 30 тыс. рублей.