Жителей Самарской области обвиняют в краже с завода на 291 тыс. рублей

В Новокуйбышевске отправили в суд уголовное дело мужчин 39 и 38 лет, обвиняемых в краже с предприятия. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, сотрудники подрядной организации, ремонтируя установку, периодически отвинчивали шпильки для фланцевых соединений, прятали их в укромном месте, а при возможности вынесли с территории завода. Всего было украдено 27 шпилек, ущерб составил более 291 тыс. рублей.
Полицейские нашли пропавшие детали в пункте приема металла. Подозреваемые сдали их за 30 тыс. рублей.
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать