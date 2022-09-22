В Куйбышевском районе в частном секторе до конца месяца отключат от водоснабжения или водоотведения 25 домов-должников

По действующему законодательству за долги в многоквартирных домах можно приостанавливать услугу водоотведения. Воды лишить недобросовестных абонентов нельзя. А вот в частном секторе те, кто не платит за потребленные ресурсы, могут остаться и без воды, и без канализации.
До конца сентября специалисты "РКС-Самара" перекроют ресурс и затампонируют 25 домов, чьи владельцы задолжали крупные суммы за водоснабжение и канализацию. Все они получили уведомление. Некоторые накопили долгов более чем на 20 тысяч рублей. Общая сумма долга — почти 200 000 рублей.
Отключение проводится для тех граждан, которые никак не реагируют на требования ресурсоснабжающей организации, скрываются, ведут себя агрессивно. Абоненты, которые испытывают материальные трудности, но не хотят попасть в списки недобросовестных, всегда могут обратиться за поддержкой в компанию. Здесь работает комиссия по дебиторской задолженности, где помогут разобраться с документами и по возможности предоставят рассрочку. Для разбора на комиссии необходима предварительная запись по т. 207-28-22.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа