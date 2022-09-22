Самарский АПК продолжает наращивать ресурсы для обеспечения продовольственной безопасности

Старт текущего агросезона, взятый во время подготовки к посевной, задал напряженный темп работе всего агропромышленного комплекса региона. Помогла и погода. Вовремя прошедшие дожди создали необходимый запас влаги для дружных всходов, бурного роста крепких озимых — и сегодня многие хозяйства уже завершили уборку зерновых.

Вопрос продовольственной безопасности региона и создания комфортных условий для жителей сельских территорий не сходит с повестки дня правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова. Самарский агропром продолжает стабильно работать, преодолевая сложности, вызванные санкционным давлением, и наращивая производство.

Делегация Министерства сельского хозяйства РФ во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут, побывавшая в нашей губернии в конце июня, смогла убедиться в том, что ресурса нам хватит не только для того, чтобы накормить Самарскую область, но и внести весомый вклад в продуктовую корзину России. И что самое примечательное, это касается не только умелых аграриев, выращивающих высокие урожаи хлеба.

Селекционеры создают новые сорта сельскохозяйственных культур, отличающиеся засухоустойчивостью и улучшенными характеристиками по содержанию белка и клейковины. Хлебопеки поражают объемами и количеством производимой продукции. Один только "Булочно-кондитерский комбинат" выпускает в сутки 65 тонн пышащей жаром продукции 200 наименований. Производители удобрений создают новые питательные комплексы, позволяющие выращивать здоровые и сильные зерновые и масличные культуры. И наконец, производители сельхозтехники, среди которых "Пегас-Агро", принимавший делегацию Минсельхоза РФ, выпускают самоходные машины, не уплотняющие почву и не повреждающие посевы.

Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области:

"Мощнейший запас сельхозтехники, которая у нас обновляется каждый год ускоренными темпами, позволил нам в короткие агрономические сроки, когда только стало возможно, провести посевные работы, и в такие же короткие сроки убрать урожай. Если бы мы каждый год опережающими темпами не обновляли и не увеличивали парк, если бы мы не трудились каждый день фактически над тем, чтобы техника вся была исправна, этого бы не случилось. Этому способствовала огромная работа, которая проводится на протяжении последних пяти лет, и она дала свои результаты. Мы планомерно и последовательно возвращаем в оборот земли сельхозназначения, которые на протяжении долгих лет не обрабатывались. Те успехи, которые есть у наших аграриев, должны создать дополнительный импульс для того, чтобы мы более быстрыми темпами возвращали земли в сельхозоборот. Я думаю, что та задача, которую мы с вами поставили на текущий год — 20 тысяч га, она, может быть, недостаточно амбициозна. Мы видим, что можем сделать больше, и давайте на это нацеливаться. Огромная благодарность труженикам села, всем, кто с заботой и вниманием, профессионально и ответственно пахал, сеял, растил урожай и сегодня его собирает. Но уборочная кампания еще не завершена, и мы думаем, что превысим текущий показатель".

Николай Абашин, министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области:

"Выведение новых сортов сельскохозяйственных культур, таких как картофель, свекла, соя, технических культур, и размножение семенного материала сейчас становятся приоритетными в рамках федеральной научно-технической программы. Аграрии Самарской области сегодня уже занимаются рядом направлений. На полях региона успешно культивируют перспективные сорта российской селекции — Гулливер, Гранд и Фиолетовый. Скоро этот список пополнится ранним сортом Джулия. В процессе лабораторных исследований этот картофель показал очень высокую устойчивость к бактериальным и вирусным болезням. Урожайность при соблюдении технологии составляет от 50 до 60 тонн с гектара. Специалисты отмечают его неприхотливость к условиям произрастания и нетребовательность к почвам".

Андрей Вовк, генеральный директор "ФосАгро-Регион":

"Эффективное развитие растениеводства в зонах рискованного земледелия, к которым относится и Самарская область, немыслимо без прагматичного подхода к будущему урожаю. Еще несколько лет назад этот вопрос сводился исключительно к расчету стоимости удобрений. Сегодня на первый план выходит правильная оценка потенциала почв. Ее можно добиться с помощью профессионального агрохимического обследования полей, результаты которого позволяют планировать использование земли, мероприятия по мелиорации и параметры урожая. Это обследование будет доступно и клиентам "ФосАгро-Регион" в Самарской области в этом сезоне. Почвенные образцы наши эксперты отбирают самостоятельно — с применением автоматических высокоточных почвенных пробоотборников, позволяющих охватить большие площади в сжатый срок. Непосредственно анализ почвенных проб мы проводим с партнерами — сертифицированными и аккредитованными лабораториями. На основе полученных данных мы помогаем нашим клиентам создать эффективную систему минерального питания растений: подобрать наиболее эффективные виды и марки удобрений, рассчитать оптимальные дозы, проработать сроки и способы внесения элементов питания под конкретную культуру".