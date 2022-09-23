Государственная система прослеживаемости зерна присмотрит за стратегически важной продукцией

Сегодня вновь на повестке дня вопрос контроля за перемещением зерна как на внутрироссийском рынке, так и при его реализации за пределы страны. Недостаточная информация о качестве и количестве партий зерна и продукции его переработки может стать фактором риска в условиях высококонкурентного мирового зернового рынка.
Чтобы репутация России как экспортера сельхозпродукции была вне нареканий, на территории страны с 1 сентября начала работу Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна - ФГИС "Зерно". От эффективности ее работы во многом зависит будущее аграрной отрасли государства. Президент России 7 июня 2020 года официально поручил правительству РФ изучить и решить этот вопрос.
До недавнего времени перемещение зерна шло без информации о том, чем его обрабатывали, и никто не застрахован от того, что на элеватор не попадет продукция сомнительного происхождения, за которую придется отвечать перед иностранными партнерами. Поэтому необходимо гарантировать покупателям зерна его безопасность и качество. Для обеспечения прослеживаемости зерна и продуктов его переработки и предназначена ФГИС "Зерно". В системе оформляются сопроводительные документы по идентификации партии зерна или продуктов его переработки - СДИЗ.
Они необходимы на каждом этапе движения продукции, а также для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой, переработкой и утилизацией зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках и при закупках зерна в интервенционный госфонд. Это позволит российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка зерна, а государству - отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны. Как гарантируют авторы системы, работа в ней и оформление документов бесплатны.
Участники системы - сельхозтоваропроизводители, трейдеры, экспортеры, импортеры, элеваторы, перевозчики, Россельхознадзор, Минсельхоз России и подведомственные ему учреждения, ФТС России, Росаккредитация, Росстат, Росрезерв и другие.
Система будет вводиться в эксплуатацию поэтапно.
Первый этап стартовал 1 июля 2022 года, это начало регистрации в системе. Сюда входит добровольное предоставление в систему информации о партиях зерна для оформления СДИЗ при их перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке, в том числе при осуществлении государственного мониторинга зерна, а также при ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ, сведений для включения в "реестр элеваторов".
Второй этап начался 1 сентября 2022 года. Он включает обязательное предоставление в систему информации о партиях зерна для оформления СДИЗ, сведений для включения в "реестр элеваторов".
Третий этап начнется с 1 января 2023 года. Это добровольное предоставление в систему информации о продуктах переработки зерна для оформления СДИЗ.
Четвертый этап начнется с 1 марта 2023 года и будет включать обязательное предоставление в систему информации о продуктах переработки зерна для оформления СДИЗ.
Во ФГИС "Зерно" должны будут в обязательном порядке зарегистрироваться все юридические лица и ИП (КФХ), которые занимаются производством, хранением, переработкой, перевозкой, перевалкой и реализацией зерна.
Продукция, информация о которой будет вноситься в систему, - это злаковые, зернобобовые, масличные культуры, продукты переработки зерна.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще