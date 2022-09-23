Государственная система прослеживаемости зерна присмотрит за стратегически важной продукцией

Сегодня вновь на повестке дня вопрос контроля за перемещением зерна как на внутрироссийском рынке, так и при его реализации за пределы страны. Недостаточная информация о качестве и количестве партий зерна и продукции его переработки может стать фактором риска в условиях высококонкурентного мирового зернового рынка.

Чтобы репутация России как экспортера сельхозпродукции была вне нареканий, на территории страны с 1 сентября начала работу Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна - ФГИС "Зерно". От эффективности ее работы во многом зависит будущее аграрной отрасли государства. Президент России 7 июня 2020 года официально поручил правительству РФ изучить и решить этот вопрос.

До недавнего времени перемещение зерна шло без информации о том, чем его обрабатывали, и никто не застрахован от того, что на элеватор не попадет продукция сомнительного происхождения, за которую придется отвечать перед иностранными партнерами. Поэтому необходимо гарантировать покупателям зерна его безопасность и качество. Для обеспечения прослеживаемости зерна и продуктов его переработки и предназначена ФГИС "Зерно". В системе оформляются сопроводительные документы по идентификации партии зерна или продуктов его переработки - СДИЗ.

Они необходимы на каждом этапе движения продукции, а также для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа информации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, хранением, обработкой, переработкой и утилизацией зерна и продуктов его переработки на внутреннем и внешнем рынках и при закупках зерна в интервенционный госфонд. Это позволит российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка зерна, а государству - отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности страны. Как гарантируют авторы системы, работа в ней и оформление документов бесплатны.

Участники системы - сельхозтоваропроизводители, трейдеры, экспортеры, импортеры, элеваторы, перевозчики, Россельхознадзор, Минсельхоз России и подведомственные ему учреждения, ФТС России, Росаккредитация, Росстат, Росрезерв и другие.

Система будет вводиться в эксплуатацию поэтапно.

Первый этап стартовал 1 июля 2022 года, это начало регистрации в системе. Сюда входит добровольное предоставление в систему информации о партиях зерна для оформления СДИЗ при их перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке, в том числе при осуществлении государственного мониторинга зерна, а также при ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ, сведений для включения в "реестр элеваторов".

Второй этап начался 1 сентября 2022 года. Он включает обязательное предоставление в систему информации о партиях зерна для оформления СДИЗ, сведений для включения в "реестр элеваторов".

Третий этап начнется с 1 января 2023 года. Это добровольное предоставление в систему информации о продуктах переработки зерна для оформления СДИЗ.

Четвертый этап начнется с 1 марта 2023 года и будет включать обязательное предоставление в систему информации о продуктах переработки зерна для оформления СДИЗ.

Во ФГИС "Зерно" должны будут в обязательном порядке зарегистрироваться все юридические лица и ИП (КФХ), которые занимаются производством, хранением, переработкой, перевозкой, перевалкой и реализацией зерна.

Продукция, информация о которой будет вноситься в систему, - это злаковые, зернобобовые, масличные культуры, продукты переработки зерна.