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Экология Общество

В Тольятти с 27 сентября по 3 октября пройдет неделя сбора батареек

ТОЛЬЯТТИ. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольятти вошел в список городов России, где пройдёт акция по сбору батареек, опасных отходов, которые ни в коем случае не должны попадать в ведро с мусором.

С 27.09 по 3.10 каждый житель Тольятти может принести и сдать в специализированный контейнер отработанные батарейки. Контейнер будет размещен на парковке гипермаркета "ЛЕНТА", на Южном шоссе, 4.

Инициатором акции "Сбор батареек" выступила компания Duracell. Содействие в организации пункта сбора оказала группа компаний "ЭкоВоз" в сотрудничестве с сетью гипермаркетов "Лента". Все собранные батарейки будут отправлены на заводы-партнеры — ГК "Мегаполисресурс" и "НЭК", где из них будут получены ценные вторичные ресурсы.

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