Интернет-знакомая обманула самарца на 10 тыс. рублей

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стал 32-летний безработный местный житель. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина познакомился в интернете с девушкой. Она предложила сходить в театр и скинула ссылку для покупки билетов. Самарец оформил заказ, с его карты списали 10 тыс. рублей. После этого собеседница предложила перенести встречу, а потом перестала выходить на связь.