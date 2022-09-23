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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Животноводческие хозяйства прибавили поголовье и увеличили производство молока

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В августе этого года под председательством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось совещание, где были подведены итоги работы животноводческих хозяйств в первом полугодии 2022 года.

Фото: предоставлено Минсельхозом СО

Молока стало больше

Правительство ставит перед животноводами задачу - обеспечить регион собственной продукцией мясного и молочного скотоводства. Эта работа ведется повсеместно. Животноводы делают ставку на увеличение продуктивности дойных коров за счет замены низкопродуктивного скота, вдумчивой селекционной работы, обеспечения сбалансированной кормовой базы и своевременной ветеринарной помощи, не допуская сокращения поголовья.

По данным Минсельхоза Самарской области, по состоянию на 01.07.2022 поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составило 72,3 тыс. голов, в том числе 29,6 тыс. голов коров, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, - 73,2 тыс. голов, в том числе 30,9 тыс. голов коров. Поголовье КРС у представителей малого агробизнеса увеличено на 2,5 тыс. голов, в том числе коров на 0,8 тысячи.

Ведомство отмечает рост валового производства молока в хозяйствах всех категорий региона. Сегодня оно составляет 227,3 тыс. тонн в год. В КФХ и ИП объем производства молока увеличен за полугодие на 1,3 тыс. тонн и составил 50,6 тыс. тонн.

Племенная работа дает результаты

Основа рентабельного животноводства - высокопродуктивное поголовье. Именно поэтому обеспечение им животноводческих хозяйств считается одной из важнейших задач. Животноводы обновляют свои стада, приобретая скот в племенных организациях Самарской области и за ее пределами, а также самостоятельно занимаясь селекционно-племенной работой.

Она выявляет наиболее перспективных для разведения животных, пополняя поголовье высокопродуктивными особями, что позволяет хозяйствам выходить на целевые показатели производства молока и мяса.

Сегодня в Самарской области насчитывается 27 племенных организаций по 30 видам деятельности, в том числе 20 племенных организаций по разведению сельскохозяйственных животных, что обеспечивает ежегодный прирост высокопродуктивного скота в сельхозорганизациях региона.

По данным Минсельхоза, в молочном скотоводстве удельный вес племенного скота увеличился с 21% в 2021 году до 33% в 2022 году, в мясном скотоводстве увеличение составило с 42% в 2021 году до 53% в 2022 году.

Ставка на овцеводство

Наряду с молочным и мясным скотоводством, овцеводство для Самарской области является приоритетным направлением животноводства. Лидируют по приросту поголовья овец и коз, по данным Минсельхоза, Волжский и Большеглушицкий районы, где созданы хорошие условия для развития этого направления.

По планам Минсельхоза, развивая овцеводство, можно в ближайшие годы заменить выбывшее свиноводство на правах альтернативного направления и закрыть вопросы продовольственной безопасности региона.

Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий на 01.07.2022 составляет 169,2 тыс. голов. В крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, поголовье овец и коз за полугодие увеличено на 2 тыс. голов.

В птицеводстве прирастает поголовье

По итогам 1 полугодия 2022 года сельхозведомство отмечает положительную динамику роста поголовья птицы в хозяйствах всех категорий, в том числе сельхозорганизациях. Поголовье птиц увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 886,7 тыс. голов, с том числе в сельхозорганизациях - на 848,8 тыс. голов. Рост поголовья в сельхозорганизациях произошел благодаря работе Самарского филиала ОАО "Токаревская птицефабрика", осуществляющего свою деятельность на производственных мощностях, принадлежащих ООО "Тимашевская птицефабрика".

Увеличено производство мяса

По итогам полугодия отмечается положительная динамика производства скота и птицы на убой в живом весе. В хозяйствах всех категорий этот показатель увеличен на 0,4 тыс. тонн, в том числе в сельхозорганизациях увеличение составило 1,2 тыс. тонн, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей - на 2,1 тыс. тонн.

Рост показателя объемов производства скота и птицы на убой в сельхозорганизациях в живом весе обусловлен увеличением объемов производства птицы на убой в живом весе в Самарском филиале ОАО "Токаревская птицефабрика", в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей - за счет увеличения объемов производства КРС на убой в живом весе.

Господдержка дает отдачу

Если птицеводство в общественном секторе представлено в основном одним предприятием, то разведением крупного рогатого скота мясных пород занимается значительная часть сельхозтоваропроизводителей. Широкий спектр действующих мер государственной поддержки стимулирует хозяйства на увеличение объемов производства КРС на убой в живом весе.

В текущем году, по данным ведомства, на поддержку животноводства предусмотрено более 1,2 млрд рублей из областного и федерального бюджетов по 18 направлениям (это без учета грантовой поддержки фермеров и субсидий на техническую модернизацию). Действующее законодательство на федеральном и региональном уровнях постоянно совершенствуется таким образом, чтобы способствовать дальнейшему развитию мясного животноводства, и эта работа будет продолжена.

Основа продуктивности - корма

Кормовая база в животноводстве - отправная точка для роста продуктивности животных, увеличения производства молока и мяса. Основная работа по заготовке кормов на зиму приходится на летний период. В этом году животноводы сполна использовали отличные погодные условия для заготовки кормов, чтобы обеспечить потребность в полном объеме.

Как сообщает ведомство, на зимовку 2022-2023 годов сельхозпредприятия региона уже заготовили 93 тыс. тонн сена, 183 тыс. тонн сенажа, КФХ - 149 тыс. тонн сена и 30 тыс. тонн сенажа, в ЛПХ - 191 тыс. тонн сена.

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