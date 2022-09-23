В Cтавропольском районе прошел социальный заезд для пенсионеров

День пожилого человека пенсионеры "Газпром трансгаз Самара" отпраздновали в оздоровительном комплексе "Березка". С 21 по 23 сентября здесь прошел традиционный социальный заезд для ветеранов общества. Отдохнуть на свежем воздухе приехало около 70 сотрудников предприятия, вышедших на заслуженный отдых.

В насыщенной программе — спортивные соревнования по настольному теннису и дартсу, бильярду, творческие мастер-классы, просмотр кинофильмов, чаепитие с песнями под баян и праздничный ужин с дискотекой. Традиционно в рамках социального заезда для пенсионеров организуют поездки и экскурсии. В этот раз ветераны побывали в селе Ташла у святого источника.

Гости "Березки" всегда с удовольствием принимают участие в подготовленных для них активностях, подчеркивая, что самое ценное — встреча друг с другом.

"Мы скучаем по общению с коллегами, поэтому с большим удовольствием приезжаем в "Березку" осенью, зимой, весной, — рассказала Лидия Ивановна Бродская, пенсионер "Газпром трансгаз Самара". — А летом здесь отдыхают наши внуки. Прекрасный коллектив оздоровительного комплекса радушно нас встречает, организует развлекательную программу. Я всегда дружила со спортом, поэтому с большим удовольствием продолжаю принимать участие в соревнованиях. Вокруг "Березки" — лес, красивые места — ходим за грибами, много гуляем и разговариваем".

Осенний отдых в "Березке" — одно из многочисленных мероприятий, которые проводят для пенсионеров. На предприятии создан Совет ветеранов, помогающий кадровой службе курировать эту работу. В течение года пенсионеров поздравляют с праздниками и юбилейными датами, проводят экскурсии, приглашают на театральные постановки и концерты.