В Cтавропольском районе прошел социальный заезд для пенсионеров

День пожилого человека пенсионеры "Газпром трансгаз Самара" отпраздновали в оздоровительном комплексе "Березка". С 21 по 23 сентября здесь прошел традиционный социальный заезд для ветеранов общества. Отдохнуть на свежем воздухе приехало около 70 сотрудников предприятия, вышедших на заслуженный отдых.
В насыщенной программе — спортивные соревнования по настольному теннису и дартсу, бильярду, творческие мастер-классы, просмотр кинофильмов, чаепитие с песнями под баян и праздничный ужин с дискотекой. Традиционно в рамках социального заезда для пенсионеров организуют поездки и экскурсии. В этот раз ветераны побывали в селе Ташла у святого источника.
Гости "Березки" всегда с удовольствием принимают участие в подготовленных для них активностях, подчеркивая, что самое ценное — встреча друг с другом.
"Мы скучаем по общению с коллегами, поэтому с большим удовольствием приезжаем в "Березку" осенью, зимой, весной, — рассказала Лидия Ивановна Бродская, пенсионер "Газпром трансгаз Самара". — А летом здесь отдыхают наши внуки. Прекрасный коллектив оздоровительного комплекса радушно нас встречает, организует развлекательную программу. Я всегда дружила со спортом, поэтому с большим удовольствием продолжаю принимать участие в соревнованиях. Вокруг "Березки" — лес, красивые места — ходим за грибами, много гуляем и разговариваем".
Осенний отдых в "Березке" — одно из многочисленных мероприятий, которые проводят для пенсионеров. На предприятии создан Совет ветеранов, помогающий кадровой службе курировать эту работу. В течение года пенсионеров поздравляют с праздниками и юбилейными датами, проводят экскурсии, приглашают на театральные постановки и концерты.
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Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")