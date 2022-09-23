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Газовая отрасль ТЭК

В Cтавропольском районе прошел социальный заезд для пенсионеров

САМАРА. 23 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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День пожилого человека пенсионеры "Газпром трансгаз Самара" отпраздновали в оздоровительном комплексе "Березка". С 21 по 23 сентября здесь прошел традиционный социальный заезд для ветеранов общества. Отдохнуть на свежем воздухе приехало около 70 сотрудников предприятия, вышедших на заслуженный отдых.

Фото: предоставлено ООО "Газпром трансгаз Самара"

В насыщенной программе — спортивные соревнования по настольному теннису и дартсу, бильярду, творческие мастер-классы, просмотр кинофильмов, чаепитие с песнями под баян и праздничный ужин с дискотекой. Традиционно в рамках социального заезда для пенсионеров организуют поездки и экскурсии. В этот раз ветераны побывали в селе Ташла у святого источника.

Гости "Березки" всегда с удовольствием принимают участие в подготовленных для них активностях, подчеркивая, что самое ценное — встреча друг с другом.

"Мы скучаем по общению с коллегами, поэтому с большим удовольствием приезжаем в "Березку" осенью, зимой, весной, — рассказала Лидия Ивановна Бродская, пенсионер "Газпром трансгаз Самара". — А летом здесь отдыхают наши внуки. Прекрасный коллектив оздоровительного комплекса радушно нас встречает, организует развлекательную программу. Я всегда дружила со спортом, поэтому с большим удовольствием продолжаю принимать участие в соревнованиях. Вокруг "Березки" — лес, красивые места — ходим за грибами, много гуляем и разговариваем".

Осенний отдых в "Березке" — одно из многочисленных мероприятий, которые проводят для пенсионеров. На предприятии создан Совет ветеранов, помогающий кадровой службе курировать эту работу. В течение года пенсионеров поздравляют с праздниками и юбилейными датами, проводят экскурсии, приглашают на театральные постановки и концерты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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