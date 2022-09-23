В Самаре вынесли приговор по делу о ложном минировании двух пассажирских самолетов

Вступил в силу приговор Куйбышевского районного суда, вынесенный мужчине, признанному виновным в ложном сообщении о теракте (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Об этом сообщают в суде.

Мужчина выпивал дома, позвонил на спецлинию "112" и сообщил о готовящихся взрывах на двух самолетах. Правоохранители проверили воздушные суда, взрывчатку не обнаружили.

Позже мужчина признал вину и попросил вынести приговор в особом порядке. В итоге суд назначил ему два года лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года. Также мужчину обязали обратиться за консультацией к врачу-наркологу.