На жителя Самарской области заведено уголовное дело за убийство кота

В мае в полицию Елховского района поступило сообщение от жительницы одного из частных домов на ул. Мостовая о том, что ее сожитель взял кота за задние лапы, нанес несколько ударов по телу животного, после чего выкинул за ограду и ушел со двора.
Полицейские опросили заявительницу и жителей близлежащих домов, осмотрели место происшествия, изъяли труп животного и направили его на биологическую судебную экспертизу. Согласно заключению эксперта, кот погиб от обширной травмы головы.
Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. По данным полицейских, 34-летний задержанный ранее не судим, нигде не работает.
В ходе опроса свидетелей и подозреваемого, участковый уполномоченный полиции установил, что причиной расправы над животным стал длительный конфликт местного жителя с его хозяйкой.
Следственным отделом ОМВД России по Елховскому району предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" окончено и с обвинительным заключением в отношении местного жителя передано в Кошкинский районный суд для принятия решения по существу.
Последние комментарии
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать