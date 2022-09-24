На жителя Самарской области заведено уголовное дело за убийство кота

В мае в полицию Елховского района поступило сообщение от жительницы одного из частных домов на ул. Мостовая о том, что ее сожитель взял кота за задние лапы, нанес несколько ударов по телу животного, после чего выкинул за ограду и ушел со двора.

Полицейские опросили заявительницу и жителей близлежащих домов, осмотрели место происшествия, изъяли труп животного и направили его на биологическую судебную экспертизу. Согласно заключению эксперта, кот погиб от обширной травмы головы.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. По данным полицейских, 34-летний задержанный ранее не судим, нигде не работает.

В ходе опроса свидетелей и подозреваемого, участковый уполномоченный полиции установил, что причиной расправы над животным стал длительный конфликт местного жителя с его хозяйкой.

Следственным отделом ОМВД России по Елховскому району предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ "Жестокое обращение с животными" окончено и с обвинительным заключением в отношении местного жителя передано в Кошкинский районный суд для принятия решения по существу.