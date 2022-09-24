АвтоВАЗ намерен выпустить кроссовер, который будет конкурировать с Hyundai Creta и Renault Kaptur

АвтоВАЗ планирует выпустить новые модели. Об этом сообщил изданию "За рулем" президент АО "АвтоВАЗ".

"Это, можно сказать, чуть более приподнятая и более крупная Веста SW Cross. Будет конкурировать с такими кроссоверами, как Hyundai Creta и Renault Kaptur. Надеемся запустить в производство в 2025 г.", — рассказал Соколов.

Автомобиль будет производиться в Тольятти на базе Lada Vesta.

В 2024 г. автозавод также планирует начать выпуск нового автомобиля В-класса. "Этот автомобиль крупнее Гранты и чуть меньше Весты. Машина создана еще в бытность Renault на платформе CMF-B, на которой построены многие автомобили Renault и Nissan. У нас есть право модернизировать эту платформу, чем мы уже и занимаемся", — отметил президент АвтоВАЗа.