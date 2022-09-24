АвтоВАЗ намерен выпустить кроссовер, который будет конкурировать с Hyundai Creta и Renault Kaptur

АвтоВАЗ планирует выпустить новые модели. Об этом сообщил изданию "За рулем" президент АО "АвтоВАЗ".
"Это, можно сказать, чуть более приподнятая и более крупная Веста SW Cross. Будет конкурировать с такими кроссоверами, как Hyundai Creta и Renault Kaptur. Надеемся запустить в производство в 2025 г.", — рассказал Соколов.
Автомобиль будет производиться в Тольятти на базе Lada Vesta.
В 2024 г. автозавод также планирует начать выпуск нового автомобиля В-класса. "Этот автомобиль крупнее Гранты и чуть меньше Весты. Машина создана еще в бытность Renault на платформе CMF-B, на которой построены многие автомобили Renault и Nissan. У нас есть право модернизировать эту платформу, чем мы уже и занимаемся", — отметил президент АвтоВАЗа.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.