С 3 октября изменится расписание судов на маршруте Самара - Винновка.

С понедельника по пятницу в 8:15 судно будет отходить из Самары до Шелехмети, а обратно — в 9:30.

По выходным этот же рейс проследует до Винновки, обратно — 13:15.

Ежедневный 16-часовой рейс из Самары доставит пассажиров до Шелехмети, обратно — 17:15.