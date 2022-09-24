Футболисты "Крыльев Советов" одержали победу над Казахстаном в составе молодежной сборной

Футболисты "Крыльев Советов" Артем Соколов и Владислав Шитов сыграли за молодежную сборную России в товарищеском матче против Казахстана.
Артем Соколов появился на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве матча. Владислав Шитов вышел на поле на второй тайм. Матч завершился победой нашей молодежки — 2:1.
Молодежная сборная России завершила учебно-тренировочный сбор в Белоруссии, в рамках которого провела два товарищеских матча. 21 сентября россияне одержали крупную победу над командой хозяев со счетом 6:1, в том матче забитым мячом отметился Владислав Шитов.
Артем Соколов и Владислав Шитов прибудут в расположение "Крыльев Советов" в воскресенье, 25 сентября, и вместе с командой продолжат подготовку к игре с "Факелом".
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?