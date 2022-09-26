В Сергиевском районе безработный, "купивший" трубы в Интернете, потерял 2,3 млн рублей

Безработный 35-летний житель Сергиевского района обнаружил в одном из мессенджеров объявление о продаже металлических труб. Связавшись с продавцом, он договорился о покупке и доставке 100 труб, весом 80 тонн.

Продавец попросил сразу же оплатить товар и мужчина перечислил на указанный незнакомцем счет 2,350 млн рублей. Товар он так и не получил, а продавец, с которым они вели переписку, перестал отвечать.

По данному факту возбуждено уголовное дело.