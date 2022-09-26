Следователи начали проверку по факту ЧП с катером на Сухой Самарке

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Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ ведет проверку по факту аварии с катером на стоянке маломерных судов на реке Сухая Самарка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Куйбышевская транспортная прокуратура