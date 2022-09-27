Житель Похвистнево вырастил больше 1000 кустов мака

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Похвистневский", отрабатывая оперативную информацию, изъяли 1110 кустов мака у жителя Похвистнево, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
42-летний мужчина выращивал наркосодержащие растения на приусадебном участке. Кроме того, у него была изъята маковая солома весом 94,13 грамма и 42 грамма концентрата маковой соломы. Установлена причастность подозреваемого к сбыту наркотических средств.
По данным полицейских, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.В
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по фактам незаконного культивирования наркосодержащих растений, незаконного приобретения и хранения наркотических средств, а также незаконного производства и сбыта наркотических средств.
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Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️