Житель Похвистнево вырастил больше 1000 кустов мака

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России "Похвистневский", отрабатывая оперативную информацию, изъяли 1110 кустов мака у жителя Похвистнево, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

42-летний мужчина выращивал наркосодержащие растения на приусадебном участке. Кроме того, у него была изъята маковая солома весом 94,13 грамма и 42 грамма концентрата маковой соломы. Установлена причастность подозреваемого к сбыту наркотических средств.

По данным полицейских, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.В

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по фактам незаконного культивирования наркосодержащих растений, незаконного приобретения и хранения наркотических средств, а также незаконного производства и сбыта наркотических средств.