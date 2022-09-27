Житель Шенталинского района предстанет перед судом за пьяное вождение

В Шенталинском районе сотрудниками ДПС для проверки документов остановили Hyundai Solaris, 30-летний водитель которого предположительно был нетрезв. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.

В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в марте 2021 г. мужчина был лишен права управления транспортными средствами сроком на полтора года и наказан штрафом в размере 30 тыс. руб. за аналогичное нарушение.

Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".

Расследование уголовного дела завершено и направлено с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.