Житель Шенталинского района предстанет перед судом за пьяное вождение

В Шенталинском районе сотрудниками ДПС для проверки документов остановили Hyundai Solaris, 30-летний водитель которого предположительно был нетрезв. Полицейские предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения, но он отказался.
В ходе дальнейшей проверки выяснилось, что в марте 2021 г. мужчина был лишен права управления транспортными средствами сроком на полтора года и наказан штрафом в размере 30 тыс. руб. за аналогичное нарушение.
Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
Расследование уголовного дела завершено и направлено с обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.
М-да 🤦♂️